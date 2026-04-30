أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أنه سيتم الكشف عن التفاصيل حول هدنة "يوم النصر" 9 مايو المحتملة التي تحدث عنها الرئيس فلاديمير بوتين لنظيره الأمريكي دونالد ترامب.

جاء ذلك ردا على سؤال من وكالة "تاس" حول ما إذا كان تم تحديد أيام وساعات وقف إطلاق النار، فقال بيسكوف: "سيتم الإعلان عنها".

أضاف المتحدث أن كافة التفاصيل ستُكشف في الوقت المناسب، دون أن يقدم جدولا زمنيا محددا.

أبلغ الرئيس بوتين خلال محادثة هاتفية مطولة مع القائد الأمريكي ترامب باستعداد روسيا لإعلان هدنة إنسانية خلال فترة الاحتفال بيوم النصر.

وبحسب بيان الكرملين، فقد أيد ترامب المبادرة بنشاط، مشيرا إلى أن العيد يمثل انتصارنا المشترك على النازية في الحرب العالمية الثانية، في إشارة إلى المصير المشترك للحلفاء السابقين، وفقا لروسيا اليوم.