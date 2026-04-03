الأحد "أون لاين".. قرار عاجل من محافظ الوادي الجديد بشأن العمل عن بُعد

كتب : محمد الباريسي

08:09 م 03/04/2026

حنان مجدي محافظ الوادي الجديد

أصدرت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، اليوم الجمعة، قرارًا رسميًا بتطبيق نظام العمل عن بعد لكافة موظفي الديوان العام والأجهزة التنفيذية التابعة له، بحيث يكون يوم الأحد من كل أسبوع يومًا رسميًا للعمل عن بعد، اعتبارًا من الأحد المقبل 5 أبريل ولمدة شهر كامل.

شمولية القرار والجهات المستثناة

يشمل القرار جميع إدارات الديوان العام والوحدات المحلية بالمراكز والقرى، بينما استُثنيت الإدارات الميدانية التي تتطلب التواجد الفعلي لمتابعة الأعمال اليومية.

وأوضحت المحافظ أن الهدف من تطبيق يوم الأحد "أون لاين" هو تقييم كفاءة الأنظمة الإلكترونية وسرعة إنجاز المهام داخل الأجهزة التنفيذية والمصالح الحكومية.

آليات التنفيذ والمتابعة

أكدت المحافظ استمرار تقديم الخدمات للمواطنين دون أي تعطيل خلال يوم الأحد، مشيرة إلى أن تجربة العمل عن بعد في الوادي الجديد تعد خطوة نحو التحول الرقمي وتقليل الكثافة المرورية في الشوارع، بما يحقق كفاءة التشغيل المثلى.

تطور سياسات العمل عن بعد في مصر

بدأت فكرة العمل عن بعد في الجهاز الإداري المصري خلال جائحة كورونا 2020، لتقليل الكثافات العمالية.

وفي يوليو 2023، تبنت الحكومة نظام "الأحد أون لاين" في بعض المصالح الحكومية غير المباشرة مع الجمهور، كجزء من خطة قومية لترشيد استهلاك الطاقة والكهرباء، وإثبات قدرة الأنظمة التكنولوجية على استيعاب أنماط العمل الحديثة وتوفير بيئة عمل مرنة ومستدامة.

