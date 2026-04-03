شهدت قرية شطورة التابعة لمركز طهطا بمحافظة سوهاج، نشوب حريق التهم منزلين، ما أسفر عن خسائر مادية دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية.

بلاغ رسمي بالواقعة

تلقت الجهات المعنية بلاغًا بانطلاق حريق داخل منزل المدعو محمود م، المكون من طابق واحد ومسقوف بالأفلاق والجريد، حيث أدى الحريق إلى احتراق محتويات المنزل بالكامل، بالإضافة إلى احتراق كمية من التبن ونفوق عدد من الطيور.

امتداد النيران

امتدت النيران إلى منزل المدعو عمرو م، المكون من طابق واحد ومسقوف بالفلاق والجريد، ما أسفر عن احتراق محتوياته بالكامل، ونفوق عدد من الطيور واحتراق كمية من التبن، فضلًا عن نفوق رأس ماشية جاموس.

الحماية المدنية تسيطر على الحريق

انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق فور تلقي البلاغ، وتمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على النيران وإخمادها قبل امتدادها إلى المنازل المجاورة، مع تنفيذ أعمال التبريد اللازمة لضمان عدم تجدد الاشتعال.

إجراءات رسمية

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيقات للوقوف على أسباب الحريق.