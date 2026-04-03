لقي شاب مصرعه غرقًا في ترعة خلف مصنع السكر بدائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، حيث انتشلت قوات الإنقاذ الجثة ونقلتها إلى مستشفى جرجا العام تحت تصرف جهات التحقيق.

إخطار مدير أمن سوهاج

تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بغرق شاب خلف مصنع السكر بمركز جرجا، وعلى الفور تم توجيه الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ.

انتقال قوات الإنقاذ النهري

انتقلت قوات الشرطة وقوات الإنقاذ النهري إلى مكان الحادث، وتم الدفع بفرق للتمشيط، حيث تبين غرق الشاب عبدالحفيظ عرفات عبدالحفيظ، 18 عامًا، وتم انتشال الجثة من الترعة.

الفحص والإجراءات القانونية

تبين من الفحص أن الجثة لا توجد بها إصابات ظاهرية، وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى جرجا العام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. كما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة للمتابعة والتحقيق.