حادث مأساوي بسوهاج.. مصرع شاب غرقًا في ترعة خلف مصنع السكر بجرجا

كتب : عمار عبدالواحد

09:05 م 03/04/2026

إسعاف أرشيفية

لقي شاب مصرعه غرقًا في ترعة خلف مصنع السكر بدائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، حيث انتشلت قوات الإنقاذ الجثة ونقلتها إلى مستشفى جرجا العام تحت تصرف جهات التحقيق.

إخطار مدير أمن سوهاج

تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بغرق شاب خلف مصنع السكر بمركز جرجا، وعلى الفور تم توجيه الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ.

انتقال قوات الإنقاذ النهري

انتقلت قوات الشرطة وقوات الإنقاذ النهري إلى مكان الحادث، وتم الدفع بفرق للتمشيط، حيث تبين غرق الشاب عبدالحفيظ عرفات عبدالحفيظ، 18 عامًا، وتم انتشال الجثة من الترعة.

الفحص والإجراءات القانونية

تبين من الفحص أن الجثة لا توجد بها إصابات ظاهرية، وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى جرجا العام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. كما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة للمتابعة والتحقيق.

رويترز: لا رد من طهران وواشنطن على مقترح وقف إطلاق النار حتى الآن
حدث بالفن | حقيقة إصابة عبدالرحمن أبوزهرة بورم في الرئة وعلاقة مصطفى محمود
ما أسباب الرغبة الشديدة في تناول الحلويات؟
ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت القهوة ليلاً؟
"بيلعب ويرقص معاه".. خالد الصاوي ينشر فيديو طريف مع النسناس
