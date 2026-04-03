شهد مصيف هيئة قناة السويس بمدينة بورفؤاد في محافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، احتفالية مميزة بمناسبة يوم اليتيم، نظمتها جمعية بورفؤاد لرعاية الأيتام، وسط أجواء مليئة بالفرحة والبهجة.

وتضمنت الاحتفالية مجموعة من الأنشطة الترفيهية والمسابقات والفقرات الفنية، التي استهدفت إدخال السرور على الأطفال وتعزيز روح المشاركة بينهم.

عروض وألعاب وهدايا

كما شملت الفعاليات تقديم عروض ترفيهية وألعاب جماعية، إلى جانب توزيع الهدايا والحلوى على الأطفال، الذين تفاعلوا بشكل كبير مع فقرات الحفل.

وشهدت الاحتفالية حضور عدد من القيادات المجتمعية والمتطوعين، فضلًا عن مشاركة واسعة من الأطفال الأيتام، في مشهد إنساني يعكس روح التكافل المجتمعي.