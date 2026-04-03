كشف الدكتور محمد الطوخي، المنسق العام لمؤتمر صدر دسوق المنعقد فى مدينة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، أحدث العلاجات الخاصة بالأمراض الصدرية المختلفة، وذلك في إطار دور الصيادلة في التعاون مع طبيب أمراض الصدر في علاج الحالات.

أكد منسق عام المؤتمر أن هناك أدوية جديدة مركبة بين أكثر من مادة فعالة لعلاج أمراض الانسداد الرئوي المشهورة باسم copd ما يعد علاجًا قويًا فعالا لما يحتويه من اتجاهين في علاج ذلك النوع المرضي كما أنه يمتاز بالسهولة المطلقة في تناوله بنظام طريقة "الشفط" للصدر مباشرة ومتعارف عليها بـ"كبسولة شفط" لمريض الانسداد الرئوي.

وقال إنه يجرى تنسيقًا مباشرًا مع أطباء الأمراض الصدرية بشأن وجود ذلك النوع الدوائي لعلاج مرض الانسداد الرئوي نظرًا لأن ذلك المرض ينتشر أكثر بين الحالات خلال أيام فصل الشتاء ومع توافره في الصيدليات يساهم بنسبة كبيرة في علاج المرضى.

انطلقت فعاليات مؤتمر دسوق للصدر في كفر الشيخ، اليوم الجمعة، في نسخته التاسعة بقاعة الشباب والرياضة بمدينة كفر الشيخ، لعرض أحدث طرق تشخيص الأمراض الصدرية، وكيفية وضع العلاج المناسب لمواجهتها وفق كل حالة مصابة بأمراض الصدر.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد أبوالسعد، وكيل وزارة الصحة في كفر الشيخ، والدكتور محمد العدولي، مدير عام الطب العلاجي والمستشفيات بمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ.

وبحضور أساتذة الأمراض الصدرية في مختلف الجامعات المصرية الدكتور مجدي أبوريان - جامعة، والدكتور محمد النادي - جامعة القاهرة، والدكتور أحمد يوسف - جامعة الإسكندرية، والدكتور فوزي عمر، والدكتور أحمد الدسوقي - جامعة الأزهر، والدكتور محمد الشيخ - جامعة كفر الشيخ.

يترأس المؤتمر الدكتور محمد كمال وهدان، استشاري أمراض الصدر، ومدير مستشفى صدر دسوق، فيما تضم اللجنة المنظمة للمؤتمر الدكتور أيمن أبوالخير، والدكتور عماد حمدي، سكرتيرا المؤتمر، والدكتور محمد الطوخي، والدكتورة مروة صفوت، منسقين، بينما تضم اللجنة الإعلامية للمؤتمر الدكتور إبراهيم هيكل.



