نفوق حصان بجوار "مسجد أبو بربر" فى الشرقية.. ومناشدات عاجلة للمحافظ للتدخل

كتب : ياسمين عزت

11:10 ص 03/04/2026

نفوق حصان بصعق كهربائي فى أبو كبير شرقية

شهدت مدينة أبو كبير بمحافظة الشرقية واقعة أثارت حالة من القلق بين الأهالي، بعد نفوق حصان نتيجة تعرضه لصعق كهربائي ناتج عن ماس في أحد أعمدة الإنارة، وذلك بجوار مسجد أبو بربر، تزامنًا مع موجة من الطقس السيئ وسقوط الأمطار.

وشهدت المدينة حالة من القلق بين الأهالي تنذر بخطورة أعمدة الإنارة المتهالكة خلال فترات الأمطار، حيث تتحول إلى مصدر تهديد مباشر على حياة المواطنين والحيوانات، بسبب تسرب التيار الكهربائي إلى المياه المتجمعة في الشوارع.

وأكد عدد من الأهالي بالمدينة، أن الواقعة تتكرر وتسبب معاناة مستمرة مع غياب أعمال الصيانة الدورية، مطالبين الجهات المختصة بسرعة التحرك لفحص وتأمين أعمدة الإنارة والكابلات الكهربائية، خاصة في المناطق السكنية المحيطة بدور العبادة.

في سياق متصل، شهد مركز ومدينة فاقوس بالشرقية حالات صعق كهربائي خلال موجة الطقس السيئ والأمطار، إذ تعرضت 7 رؤوس أغنام الصعق في أحد شوارع المدينة فيما لقي طفل في قرية سوادة بمركز فاقوس مصرعه جراء صعق كهربائي من عامود إنارة.

