افتتح المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، مشروع تطوير ورفع كفاءة مستشفى العامرية العام، في خطوة تهدف لتعزيز المنظومة الصحية ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وذلك ضمن مبادرة مجتمعية رائدة بالتعاون مع قطاع البترول في الإسكندرية.

نموذج ناجح للشراكة بين مؤسسات الدولة والشركات الوطنية

وأكد محافظ الإسكندرية في كلمته أن هذا المشروع يمثل ثمرة تعاون مثمر ونموذجًا ناجحًا للشراكة المجتمعية، حيث تم تنفيذه بالتعاون مع شركة الإسكندرية للبترول وبمشاركة عدد من شركات القطاع، بما يعكس تكامل الجهود الوطنية للارتقاء بمستوى الرعاية الصحية.

تفقد الأقسام المستحدثة وأنظمة العناية والعمليات الجديدة

وتفقد محافظ الإسكندرية عددًا من الأقسام التي شملها التطوير، حيث استمع إلى شرح مفصل حول الآليات الجديدة المتبعة في غرف العمليات وأجهزة العناية المركزة، مطلعًا على أحدث التجهيزات الطبية التي تم توفيرها لخدمة أهالي منطقة العامرية والمناطق المجاورة.

مضاعفة غرف العمليات وإنشاء "كبسولة" للجراحات التخصصية

وشملت أعمال التطوير زيادة عدد غرف العمليات من 3 غرف إلى 6 غرف، وتطوير العناية الوسطية وعناية الأطفال، وإنشاء ممر خارجي لمواكبة معايير الجودة والتعقيم، بالإضافة إلى إنشاء غرفة بنظام "الكبسولة" المخصصة للجراحات التخصصية الدقيقة، بما يضمن تقديم خدمة طبية متطورة.

رفع القدرة الاستيعابية إلى 5184 عملية جراحية سنويًا

وتساهم هذه التوسعات مباشرةً في زيادة القدرة الاستيعابية للمستشفى، حيث من المتوقع أن يصل عدد العمليات إلى 432 عملية شهريًا، بمعدل 5184 عملية سنويًا، مما يساهم في تخفيف العبء عن كاهل الدولة ويمثل استكمالًا لجهود رفع كفاءة البنية التحتية الصحية في النطاق الجغرافي للمواطنين.

حضور قيادات الصحة والبترول وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد بدران، مدير مديرية الشؤون الصحية، واللواء أحمد حبيب، سكرتير عام المحافظة، إيمان الديب، مساعد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للبترول، والمهندسة ريهام محمد، رئيس شركة إسكندرية للبترول، ولفيف من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب والقيادات التنفيذية بالمحافظة.