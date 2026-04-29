بقدرة 5 آلاف جراحة سنويًا.. محافظ الإسكندرية يفتتح تطوير مستشفى العامرية - صور

كتب : محمد البدري , محمد عامر

11:23 م 29/04/2026
    محافظ الإسكندرية يفتتح مشروع تطوير مستشفى العامرية العام (6)
    محافظ الإسكندرية يفتتح مشروع تطوير مستشفى العامرية العام (5)
    محافظ الإسكندرية يفتتح مشروع تطوير مستشفى العامرية العام (7)
    محافظ الإسكندرية يفتتح مشروع تطوير مستشفى العامرية العام (9)
    محافظ الإسكندرية يفتتح مشروع تطوير مستشفى العامرية العام (4)
    محافظ الإسكندرية يفتتح مشروع تطوير مستشفى العامرية العام (10)
    محافظ الإسكندرية يفتتح مشروع تطوير مستشفى العامرية العام (11)
    محافظ الإسكندرية يفتتح مشروع تطوير مستشفى العامرية العام (8)
    محافظ الإسكندرية يفتتح مشروع تطوير مستشفى العامرية العام (1)
    محافظ الإسكندرية يفتتح مشروع تطوير مستشفى العامرية العام (2)
    محافظ الإسكندرية يفتتح مشروع تطوير مستشفى العامرية العام (3)

افتتح المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، مشروع تطوير ورفع كفاءة مستشفى العامرية العام، في خطوة تهدف لتعزيز المنظومة الصحية ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وذلك ضمن مبادرة مجتمعية رائدة بالتعاون مع قطاع البترول في الإسكندرية.

نموذج ناجح للشراكة بين مؤسسات الدولة والشركات الوطنية

وأكد محافظ الإسكندرية في كلمته أن هذا المشروع يمثل ثمرة تعاون مثمر ونموذجًا ناجحًا للشراكة المجتمعية، حيث تم تنفيذه بالتعاون مع شركة الإسكندرية للبترول وبمشاركة عدد من شركات القطاع، بما يعكس تكامل الجهود الوطنية للارتقاء بمستوى الرعاية الصحية.

تفقد الأقسام المستحدثة وأنظمة العناية والعمليات الجديدة

وتفقد محافظ الإسكندرية عددًا من الأقسام التي شملها التطوير، حيث استمع إلى شرح مفصل حول الآليات الجديدة المتبعة في غرف العمليات وأجهزة العناية المركزة، مطلعًا على أحدث التجهيزات الطبية التي تم توفيرها لخدمة أهالي منطقة العامرية والمناطق المجاورة.

مضاعفة غرف العمليات وإنشاء "كبسولة" للجراحات التخصصية

وشملت أعمال التطوير زيادة عدد غرف العمليات من 3 غرف إلى 6 غرف، وتطوير العناية الوسطية وعناية الأطفال، وإنشاء ممر خارجي لمواكبة معايير الجودة والتعقيم، بالإضافة إلى إنشاء غرفة بنظام "الكبسولة" المخصصة للجراحات التخصصية الدقيقة، بما يضمن تقديم خدمة طبية متطورة.

رفع القدرة الاستيعابية إلى 5184 عملية جراحية سنويًا

وتساهم هذه التوسعات مباشرةً في زيادة القدرة الاستيعابية للمستشفى، حيث من المتوقع أن يصل عدد العمليات إلى 432 عملية شهريًا، بمعدل 5184 عملية سنويًا، مما يساهم في تخفيف العبء عن كاهل الدولة ويمثل استكمالًا لجهود رفع كفاءة البنية التحتية الصحية في النطاق الجغرافي للمواطنين.

حضور قيادات الصحة والبترول وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد بدران، مدير مديرية الشؤون الصحية، واللواء أحمد حبيب، سكرتير عام المحافظة، إيمان الديب، مساعد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للبترول، والمهندسة ريهام محمد، رئيس شركة إسكندرية للبترول، ولفيف من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

صاحب تريند "التنورة".. القصة الكاملة لاتهام مؤسس "بيت فاطم" بهتك عرض 4
حوادث وقضايا

صاحب تريند "التنورة".. القصة الكاملة لاتهام مؤسس "بيت فاطم" بهتك عرض 4
3.5 مليار متر مياه.. تفاصيل تفريغ خزان الأولياء وتأثيراته المحتملة على مصر
أخبار مصر

3.5 مليار متر مياه.. تفاصيل تفريغ خزان الأولياء وتأثيراته المحتملة على مصر
حجز إعادة محاكمة المتهم بهتك عرض ابنتي شقيقه في البحيرة للحكم 24 مايو
أخبار المحافظات

حجز إعادة محاكمة المتهم بهتك عرض ابنتي شقيقه في البحيرة للحكم 24 مايو
تقلبات جوية محتملة.. الأرصاد: طقس حار نهارًا وشبورة كثيفة على الطرق اليوم
أخبار مصر

تقلبات جوية محتملة.. الأرصاد: طقس حار نهارًا وشبورة كثيفة على الطرق اليوم
عباس شراقي : السودان يواجه كارثة بسبب سيناريو فتح بوابات سد النهضة
أخبار مصر

عباس شراقي : السودان يواجه كارثة بسبب سيناريو فتح بوابات سد النهضة

* المركزي الأمريكي يبقي على سعر الفائدة دون تغيير للمرة الثالثة
بينها الحبس.. قرارات عاجلة من النيابة بشأن مؤسس بيت فاطم في اتهامه بهتك عرض 4 فتيات
الرؤية الإلكترونية وإنشاء إدارة لتنفيذ الأحكام.. وزير العدل يكشف ملامح قانون الأسرة الجديد
الدولار يتخطى 53 جنيها لأول مرة منذ أسبوعين.. فما الأسباب؟
موجة حارة تضرب البلاد حتى السبت.. الأرصاد تكشف التفاصيل وموعد التحسن
مجلس الوزراء يمدد تطبيق العمل عن بُعد أسبوعيًا طوال شهر مايو
رحلة البحث عن مخرج.. مسيحيون منفصلون يترقبون تعديلات "الأحوال الشخصية"