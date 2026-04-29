أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد إرجاء تنفيذ القرار الصادر بشأن التجديد وعدم التجديد لوظائف الإدارة المدرسية والتوجيه الفني، وذلك لحين انتهاء العام الدراسي الحالي 2025/2026، حفاظًا على استقرار العملية التعليمية وانتظام سير العمل داخل المدارس.

توجيهات المحافظ

وجاء القرار تنفيذًا لتوجيهات حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، وفي إطار الحرص على عدم إحداث أي تأثير إداري أو تنظيمي خلال فترة مهمة من العام الدراسي، خاصة مع اقتراب أعمال الامتحانات بمختلف المراحل التعليمية.

وأكدت المديرية أن إرجاء تنفيذ القرار يستهدف ضمان استمرار تقديم الخدمات التعليمية بالكفاءة المطلوبة، والحفاظ على انتظام سير العمل داخل المدارس، بما يضمن استقرار العملية التعليمية وعدم تعطيل مهام الإدارة المدرسية أو التوجيه الفني خلال الفترة المتبقية من العام الدراسي.

دعم فترة الامتحانات

وأكد الدكتور إبراهيم قناوي، مدير التربية والتعليم بالوادي الجديد، أنه يأتي القرار في توقيت يرتبط باستعداد المدارس لأعمال الامتحانات، حيث تمثل وظائف الإدارة المدرسية والتوجيه الفني عنصرًا رئيسيًا في متابعة الانضباط، وتنظيم الجداول، ودعم المعلمين، ومتابعة تنفيذ التعليمات داخل الإدارات التعليمية والمدارس.