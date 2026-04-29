تحت شعار" لأنك مميز...فأنت تستحق" ، شهد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، احتفالية مديرية التربية والتعليم لتكريم نخبة من أوائل الجمهورية من الطلبة والمعلمين، الذين حققوا مراكز متقدمة في مختلف الأنشطة والمسابقات على مستوى المراحل التعليمية، وذلك تقديراً لجهودهم المشرفة التي وضعت محافظة المنيا في مقدمة الصفوف على مستوى الجمهورية.

كلمة محافظ المنيا

وفي كلمته، أعرب اللواء عماد كدواني عن سعادته البالغة بما حققه أبناء المنيا من إنجازات في المجالات التعليمية، الثقافية، الفنية، والرياضية، مؤكداً أن هذه النجاحات تمثل قوة دفع حقيقية للمحافظة، وتبرهن على امتلاك عروس الصعيد لنوابغ قادرة على حصد الصدارة ورفع اسم المحافظة عالياً كمنارة للإبداع والتميز على مستوى الجمهورية.

وأشار المحافظ أن الدولة المصرية، في ظل رؤيتها لبناء "الجمهورية الجديدة"، تضع الاستثمار في الرأس المال البشري على قمة أولوياتها؛ باعتبار النشء والشباب هم الركيزة الصلبة التي تستند إليها قاطرة التنمية الشاملة، والرهان الرابح في معركة البناء، مؤكداً تسخير كافة إمكانات المحافظة لدعم المتفوقين وتهيئة البيئة الخصبة لصناعة قادة المستقبل الذين سيحملون لواء النهضة الوطنية.

وخلال الاحتفالية، أوضح صابر عبد الحميد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، أن هذا التكريم يجسد ثمار جهد متواصل لمنظومة تعليمية تضع التميز والإبداع كهدف استراتيجي، مشيراً إلى أن وصول أبناء المحافظة لمنصات التتويج على مستوى الجمهورية هو نتاج تضافر الجهود بين المعلم والطالب والأسرة، برعاية مستمرة من محافظ المنيا،

وأكد أن المديرية تمضي قدماً في تنفيذ خطط الوزارة لتطوير الأنشطة التربوية واكتشاف المواهب، بما يضمن إعداد جيل قادر على المنافسة والابتكار وتحقيق ريادة تعليمية تليق بمكانة محافظة المنيا.

برنامج الاحتفالية

استُهِلَّت فعاليات الاحتفالية بعزف السلام الجمهوري، أعقبته تلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم قدّم كورال طلاب المدارس عرضًا فنيًا متميزًا تضمن باقة من الأغاني الوطنية التي جسدت روح الانتماء وحب الوطن، وسط إشادة واسعة من الحضور بالمستوى الفني الراقي والمواهب الواعدة التي يتمتع بها طلاب المحافظة.

وخلال الاحتفالية، تبادل المحافظ وقيادات مديرية التربية والتعليم الدروع التذكارية، تأكيداً على التعاون المثمر والدعم المتواصل الذي تقدمه المحافظة للارتقاء بالمنظومة التعليمية وتوفير المناخ المناسب للتميز والإبداع.

واختتمت الاحتفالية بتكريم المحافظ للطلاب والمعلمين الأوائل، وتسليمهم شهادات التقدير والدروع التذكارية، متمنياً لهم دوام النجاح والتفوق، ومطالباً إياهم بمواصلة مسيرة التميز ليكونوا دائماً نماذج مضيئة تخدم الوطن في مختلف المجالات.

حضر الفعاليات عماد الدين محمود وكيل المديرية، ولفيف من قيادات التربية والتعليم بالمحافظة.