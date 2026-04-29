بعد ذعر الأهالي.. فحص "جوال القليوبية" يكشف مفاجأة غير متوقعة

كتب : أسامة علاء الدين

06:35 م 29/04/2026

الأمن يكشف حقيقة جوال طحانوب فى القليوبية

سادت حالة من الذعر بين أهالي قرية طحانوب التابعة لمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، عقب مشاهدة جوال عائم على مياه مصرف القرية وسط اعتقاد الأهالي بأنه يحتوي على جثة بشرية، خاصة مع انبعاث رائحة كريهة منه.

انتقال الأجهزة الأمنية

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية بلاغًا من الأهالي بالواقعة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، وتم التعامل مع الجوال ورفعه من مياه المصرف لفحصه والتأكد من محتواه.

نتائج الفحص

وبالفحص تبين أن الجوال يحتوي على كلب نافق وليس جثة آدمية كما أُشيع، وتم التأكد من ذلك بعد المعاينة الدقيقة من قبل الجهات المختصة.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا منشورات تفيد بالعثور على جثة داخل جوال أمام مصنع الألومنيوم بدائرة مركز شبين القناطر، إلا أن مصادر أمنية نفت صحة هذه الأنباء، مؤكدة أن ما تم العثور عليه مجرد كلب نافق داخل جوال.

الإجراءات القانونية

وتم انتشال الجوال واتخاذ الإجراءات اللازمة في الواقعة، مع نفي وجود أي شبهة جنائية أو بلاغ يتعلق بجثة بشرية.

