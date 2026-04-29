وزير الحرب الأمريكي يدعو لإعادة نسخة جديدة من "الناتو"

كتب : وكالات

05:57 م 29/04/2026

بيت هيجسيث

قال وزير الحرب الأمريكي، بيت هيجسيت، إنه يجب صياغة نسخة جديدة من حلف شمال الأطلسي "الناتو" تعيده إلى جذوره القتالية مع تحمل الحلفاء مسؤولياتهم.

وأضاف هيجسيت، خلال مؤتمر صحفي في وزارة الحرب الأمريكي "البنتاجون" اليوم الأربعاء، أن تقاسم الأعباء يعد جزءا محوريا من استراتيجيتنا في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح وزير الحرب الأمريكي، أنه بإمكان حلفائنا وشركائنا في الشرق الأوسط بذل الكثير لتعزيز مصالحنا المشتركة.

وأكد وزير الحرب الأمريكي، أن إسرائيل حليف نموذجي للولايات المتحدة، لافتًا إلى أنه أثبت أنه يمتلك القدرة والرغبة في القتال جنبا إلى جنب مع القوات الأمريكية.

وأشار وزير الحرب الأمريكي، إلى أن طلب ميزانية العام المقبل يمكن البنتاجون من تحقيق رسالته في إرساء السلام عبر القوة، مضيفًا "نعيد قاعدة التصنيع الدفاعي إلى وتيرة الحرب ونعيد بناء جيش يفتخر به الأمريكيون".

وتابع: "نواجه بيئة معقدة من التهديدات في ميادين العمليات المختلفة"، لافتا إلى أن "حققنا أشكالا من النجاح العسكري في إيران خلال أسابيع فقط".

كما أكد وزير الحرب الأمريكي، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مصمم على عدم حصول إيران على سلاح نووي.

فيديو قد يعجبك



"نفوس قاسية و ظالمة".. رسالة نارية من نجلة محمود الخطيب بعد الهجوم على
رياضة محلية

"نفوس قاسية و ظالمة".. رسالة نارية من نجلة محمود الخطيب بعد الهجوم على
وزير العدل: استحداث إدارة لتنفيذ أحكام محاكم الأسرة في القانون الجديد
أخبار مصر

وزير العدل: استحداث إدارة لتنفيذ أحكام محاكم الأسرة في القانون الجديد
كواليس إخلاء سبيل 5 متهمين في واقعة سرقة قمح الشرقية
أخبار المحافظات

كواليس إخلاء سبيل 5 متهمين في واقعة سرقة قمح الشرقية

نيابة النقض توصي برفض طعن المتهم بهتك عرض طفل البحيرة داخل مدرسته
أخبار المحافظات

نيابة النقض توصي برفض طعن المتهم بهتك عرض طفل البحيرة داخل مدرسته
بعد واقعة فندق بورسعيد.. هل توجد قيود على إقامة المرأة بمفردها في الفنادق؟
مصراوى TV

بعد واقعة فندق بورسعيد.. هل توجد قيود على إقامة المرأة بمفردها في الفنادق؟

الرؤية الإلكترونية وإنشاء إدارة لتنفيذ الأحكام.. وزير العدل يكشف ملامح قانون الأسرة الجديد
الدولار يتخطى 53 جنيها لأول مرة منذ أسبوعين.. فما الأسباب؟
موجة حارة تضرب البلاد حتى السبت.. الأرصاد تكشف التفاصيل وموعد التحسن
مجلس الوزراء يمدد تطبيق العمل عن بُعد أسبوعيًا طوال شهر مايو
رحلة البحث عن مخرج.. مسيحيون منفصلون يترقبون تعديلات "الأحوال الشخصية"