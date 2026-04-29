قال وزير الحرب الأمريكي، بيت هيجسيت، إنه يجب صياغة نسخة جديدة من حلف شمال الأطلسي "الناتو" تعيده إلى جذوره القتالية مع تحمل الحلفاء مسؤولياتهم.

وأضاف هيجسيت، خلال مؤتمر صحفي في وزارة الحرب الأمريكي "البنتاجون" اليوم الأربعاء، أن تقاسم الأعباء يعد جزءا محوريا من استراتيجيتنا في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح وزير الحرب الأمريكي، أنه بإمكان حلفائنا وشركائنا في الشرق الأوسط بذل الكثير لتعزيز مصالحنا المشتركة.

وأكد وزير الحرب الأمريكي، أن إسرائيل حليف نموذجي للولايات المتحدة، لافتًا إلى أنه أثبت أنه يمتلك القدرة والرغبة في القتال جنبا إلى جنب مع القوات الأمريكية.

وأشار وزير الحرب الأمريكي، إلى أن طلب ميزانية العام المقبل يمكن البنتاجون من تحقيق رسالته في إرساء السلام عبر القوة، مضيفًا "نعيد قاعدة التصنيع الدفاعي إلى وتيرة الحرب ونعيد بناء جيش يفتخر به الأمريكيون".

وتابع: "نواجه بيئة معقدة من التهديدات في ميادين العمليات المختلفة"، لافتا إلى أن "حققنا أشكالا من النجاح العسكري في إيران خلال أسابيع فقط".

كما أكد وزير الحرب الأمريكي، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مصمم على عدم حصول إيران على سلاح نووي.

حرب إيران - الناتو - إيران وأمريكا - الشرق الأوسط