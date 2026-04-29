رصدت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء القائم على النشر بقيام عدد من الأشخاص "يحملون جنسية إحدى الدول" بممارسة أعمال بلطجة وتعاطي مواد مخدرة وإتلاف سيارته الخاصة بالقاهرة، مما أثار حالة من القلق واستوجب الفحص الفوري.

اعترافات صادمة تكشف كواليس البلاغ الكاذب بمدينة نصر

بالفحص والتحري تبين أن الصبية الظاهرين بمقطع الفيديو لا يتعاطون المواد المخدرة، كما لم يعتدوا على أي من السيارات المتواجدة في المنطقة.

ونجحت الأجهزة الأمنية في تحديد القائم على النشر (مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر)، وبمواجهته انهار وأقر بادعائه الكاذب، معترفاً بأنه صور المقطع ونشره بزعم تعاطي الصبية للمخدرات وإتلاف زجاج سيارة "غير مملوكة له" تصادف وجودها، وذلك فقط بسبب اعتراضه على قيامهم باللهو أسفل منزله.

جرى تحرير المحضر اللازم حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.