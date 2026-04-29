إعلان

"لعب عيال" قلب بلاغ كاذب.. الأمن يفضح صاحب فيديو "بلطجة الأجانب" بمدينة نصر

كتب : علاء عمران

03:06 م 29/04/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon
رصدت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء القائم على النشر بقيام عدد من الأشخاص "يحملون جنسية إحدى الدول" بممارسة أعمال بلطجة وتعاطي مواد مخدرة وإتلاف سيارته الخاصة بالقاهرة، مما أثار حالة من القلق واستوجب الفحص الفوري.

اعترافات صادمة تكشف كواليس البلاغ الكاذب بمدينة نصر

بالفحص والتحري تبين أن الصبية الظاهرين بمقطع الفيديو لا يتعاطون المواد المخدرة، كما لم يعتدوا على أي من السيارات المتواجدة في المنطقة.
ونجحت الأجهزة الأمنية في تحديد القائم على النشر (مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر)، وبمواجهته انهار وأقر بادعائه الكاذب، معترفاً بأنه صور المقطع ونشره بزعم تعاطي الصبية للمخدرات وإتلاف زجاج سيارة "غير مملوكة له" تصادف وجودها، وذلك فقط بسبب اعتراضه على قيامهم باللهو أسفل منزله.
جرى تحرير المحضر اللازم حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية النيابة العامة مدينة نصر

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بينهم 17 طالبًا.. تفاصيل إصابة 20 شخصًا في حادث تصادم بين أتوبيس مدرسة ونقل بكرداسة
موجة حارة تضرب البلاد حتى السبت.. الأرصاد تكشف التفاصيل وموعد التحسن
الدولار يقفز إلى 53 جنيها
رحلة البحث عن مخرج.. مسيحيون منفصلون يترقبون تعديلات "الأحوال الشخصية"