من غابات آسيا إلى مقابر مصر.. كيف وصلت مواد التحنيط قبل آلاف السنين؟

كتب : محمد لطفي

03:11 م 29/04/2026

سر التحنيط

أكد الدكتور ممدوح الدماطى، وزير الآثار الأسبق، وأستاذ الآثار المصرية القديمة بجامعة عين شمس، في تصريحات تليفزيونية له مساء أمس، أن سر التحنيط عند قدماء المصريين الذي ظل لغزًا لقرون قد تم فهمه واستكماله بالكامل كمعلومات علمية.

وأوضح أن التحنيط يعكس رقيًا طبيًا مذهلًا في مصر القديمة، حيث عرف المصري القديم تكوين أعضاء الجسد وكيفية استخراجها والتعامل معها، مشيرًا إلى أنه بفضل اكتشاف ورشة تحنيط متكاملة منذ سنوات قليلة، وبالاستعانة بالبرديات والنصوص القديمة، أصبح لدى العلماء معرفة كاملة بالمواد المستخدمة ومراحل العملية.

وفيما يلي نستعرض أبرز المعلومات التي تم الكشف عنها مؤخرا وفق أحدث الدراسات والأبحاث العلمية..

التحنيط له أنواع كثيرة وليس نوعًا واحدًا فقط، وهو فى الأصل عملية اقتصادية بحتة إلى جانب كونها طقسًا دينيًا، لكن العنصر الاقتصادى متحكم بها بشكل كبير.

وهناك اختلاف كبير بين المواد المستخدمة في كل نوع من التحنيط، وكل منها له تكلفة محددة.

وجاء اكتشاف أسرار التحنيط مؤخرا، من أنقاض ورشة تحنيط، بمنطقة سقارة الأثرية، حيث اكتشف العلماء المواد التي استخدموها لتحنيط الموتى من النصوص المصرية، إلا أنهم وحتى وقت قريب كانوا قادرين فقط على تخمين المركبات والمواد التي يشيرون إليها.

وتشمل المواد التي تم تحديدها الزيوت النباتية مثل العرعر والسرو والأرز وكذلك الراتنجات بما في ذلك من أشجار الفستق والدهون الحيوانية وشمع العسل.

ولم تقتصر المواد المستخدمة في التحنيط على مصر فقط، وإنما كانت تستورد من جميع بلدان البحر الأبيض المتوسط، وعثرت على بقايا صمغ دامار وراتنج الإيليمي، والمرجح أنها جاءت من غابات جنوب شرق آسيا، أو ربما مناطق استوائية في إفريقيا.

وقد عثر في سقارة على أوانٍ فخارية مكتوب عليها أسماء المواد، مما ساعد في معرفة وظيفة كل مادة (مثل زيت الأرز لتنظيف الأحشاء، والراتنج لتغطية الجسم).

ويكمن السر الأساسي في عملية التحنيط في استخدام ملح النطرون الطبيعي لسحب الرطوبة من الجسم تماماً، مما يمنع البكتيريا من التحلل.

