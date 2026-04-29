سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 29 أبريل 2026

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر أوقية الذهب بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأربعاء إلى نحو 7846 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 7895 جنيهًا.

الذهب اليوم.. سعر عياري 21 و18 للمستهلك وفق البورصة

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 6908 جنيهات والجرام عيار 18 إلى نحو 5921 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 55264 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.