تقرير - قسم المحافظات:

تشهد محافظات مصر طفرة كبرى في معدلات توريد محصول القمح المحلي لموسم 2026، حيث تحولت الصوامع والشون إلى خلايا نحل لاستقبال "الذهب الأصفر".

وسجلت محافظات (المنيا، والوادي الجديد، وأسيوط، والدقهلية) مجتمعة توريد أكثر من 273 ألف طن حتى اليوم الثلاثاء الموافق 28 أبريل 2026 وسط تسهيلات غير مسبوقة للمزارعين وسداد المستحقات خلال 48 ساعة.

الوادي الجديد والمنيا.. أرقام قياسية في الصدارة

تصدرت محافظة الوادي الجديد المشهد بمعدلات توريد قياسية بلغت 152.3 ألف طن (داخل وخارج المحافظة)، وأكد الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة، أن صومعة العوينات جاءت في المقدمة، مشيراً إلى نجاح خطط التوسع الزراعي في المحافظة التي تزرع أكثر من 412 ألف فدان قمح.

وفي المنيا، أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، عن توريد 71.1 ألف طن، مؤكداً انتظام العمل في كافة المواقع التخزينية المعتمدة، مع متابعة لحظية من غرفة العمليات الرئيسية لتذليل أي عقبات تواجه الموردين.

أسيوط والدقهلية.. انتظام وتوسعات

وفي أسيوط، تفقد المهندس خالد محمد أحمد، وكيل وزارة التموين، صوامع "عرب العوامر" بأبنوب، معلناً وصول الكميات الموردة لـ 29 ألف طن من إجمالي طاقة استيعابية للمحافظة تصل لـ 221 ألف طن.

أما في الدقهلية، فقد أكد المحافظ اللواء طارق مرزوق، توريد 22 ألف طن حتى الآن، موجهاً بتكثيف جهود الرقابة لضمان استلام الأقماح وفقاً لدرجات النقاوة المعتمدة، مشدداً على تقديم كافة سبل الدعم للفلاح الدقهلاوي.

أسوان.. تفاؤل بـ "النقاوة العالية" والأسعار

ومن أقصى الجنوب، سادت حالة من التفاؤل بمطاحن وصوامع أسوان، حيث كشف المهندس رجب الدردير، رئيس قطاع المطاحن، عن وصول إنتاجية الفدان لـ 21 أردباً في بعض المناطق.

وجاءت أسعار التوريد هذا العام لتحفز المزارعين، وفقاً لدرجات النظافة:

2500 جنيه للأردب (درجة نقاوة 23.5).

2450 جنيهًا للأردب (درجة نقاوة 23).

2400 جنيه للأردب (درجة نقاوة 22.5).

حوافز الدولة: المال خلال 48 ساعة

اتفقت كافة المحافظات على تطبيق توجيهات القيادة السياسية بصرف ثمن المحصول للمزارعين خلال 48 ساعة بحد أقصى، وهو ما خلق حالة من الثقة والارتياح، حيث يبلغ متوسط دخل المزارع من فدان القمح هذا الموسم ما بين 45 إلى 50 ألف جنيه، ما يجعل القمح المحصول الاستراتيجي الأول والأكثر ربحية للفلاح المصري.