أعلنت هندسة كهرباء بيلا بمحافظة كفر الشيخ، عن فصل التيار الكهربائي اليوم الأربعاء الموافق 29 أبريل 2026، عن مغذيي «بدر» و«إسكان مبارك» بخروج لوحتي توزيع كهرباء بيلا "القديمة والجديدة"، لتنفيذ أعمال تطويرية هامة في شبكة التوزيع.

مواعيد الانقطاع

وأوضحت الهندسة أن فصل التيار سيبدأ اعتباراً من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 1 ظهراً، وذلك لتركيب محولات كهربائية جديدة (محول الساعي)، بالإضافة إلى تغيير (محول المنصورة)، ضمن خطة وزارة الكهرباء لرفع كفاءة الخدمة واستقرار الشبكة.

المناطق المتأثرة

وحددت هندسة الكهرباء المناطق التي ستتأثر بالفصل، وهي: منطقة محطة محولات بيلا، منطقة إسكان مبارك، منطقة المركز القديم، منطقة زوبة، حي أبو غنام، وحي القشلان، بالإضافة إلى كافة المناطق والمرافق التابعة للمغذيين المذكورين.

تنويه هام للمواطنين

وناشدت هندسة كهرباء بيلا المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمنشآت الخدمية الواقعة في النطاق المذكور، بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة وتوفير احتياجاتهم الأساسية خلال ساعات الانقطاع، مؤكدة أن التيار سيعود فور الانتهاء من أعمال التركيب والصيانة المقررة.