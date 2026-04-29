أمريكا.. استعدادات لإصدار جواز سفر يحمل صورة ترامب

تستعد وزارة الخارجية الأمريكية لبدء مرحلة جديدة في إصدار وثائق السفر، حيث أعلن مسؤول في الوزارة الثلاثاء أن الجوازات الصادرة قريباًستتضمن صورة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ووفقا لشبكة "سي إن إن"، سيكون هذا التصميم هو الخيار الافتراضي الصادر عن وكالة جوازات السفر في واشنطن للمواطنين الذين يجرون معاملات التجديد بشكل شخصي داخل الوكالة، بينما تظل خيارات التقديم الرقمي والمواقع الأخرى محتفظة بالتصميم الحالي المتعارف عليه.



ويأتي إدراج صورة ترامب ضمن وثائق الهوية الرسمية كأبرز الخطوات الاحتفالية بالذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة.

وبخلاف العملات التذكارية أو تصاريح المتنزهات، يمثل جواز السفر وثيقة دولية صالحة لمدة عقد كامل، مما يمنح هذا التغيير صبغة رسمية واسعة النطاق تخليدا لهذه المناسبة التاريخية.

تفاصيل تصميم جواز السفر الأمريكي الجديد

وأوضح تومي بيجوت المتحدث باسم وزارة الخارجية اللأمريكية أن الوزارة تجهز لإنتاج عدد محدود من هذه النسخ الخاصة في يوليو المقبل، متميزة برسومات فنية مخصصة وصور محسنة مع الالتزام بأعلى معايير الأمان العالمية.

ووفقا للنموذج الأولي الذي نشرته قناة "فوكس نيوز"، سيظهر وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتوقيعه باللون الذهبي على الغلاف الداخلي الأمامي، ليحل محل اللوحة التقليدية التي تصور فرانسيس سكوت كي وكتابات النشيد الوطني.

وسيحمل الغلاف الخلفي للوثيقة صورة مستوحاة من لوحة "إعلان الاستقلال" للفنان جون ترمبل.

ترامب ورموز الاحتفال بذكرى الاستقلال

لا يقتصر حضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على وثائق السفر، فقد كشفت وزارة الداخلية برئاسة الوزير دوج بورجوم عن تصاميم جديدة لتصاريح دخول المتنزهات الوطنية تحمل صورته إلى جانب جورج واشنطن.

وأكد بورجوم في مقطع فيديو أن هذا الإصدار الذي يحمل عنوان "أمريكا الجميلة" يأتي تقديرا للأجيال التي حمت الأراضي الأمريكية عبر التاريخ.

وفي سياق متصل، وافقت لجنة الفنون الجميلة على إطلاق عملة تذكارية تحمل صورة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمناسبة اليوبيل الـ250 للتأسيس.

وتأتي هذه الخطوات استكمالا لقرارات سابقة شملت إطلاق اسم ترامب على مؤسسات كبرى مثل "مركز كينيدي" و"معهد السلام الأمريكي"، مما يعزز حضوره في الرموز الوطنية والمؤسسية للولايات المتحدة خلال العام الجاري.