شهدت كلية الإعلام جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة MSA اليوم، حدثًا استثنائيًا بكل المقاييس، بحضور قاماتٍ رفيعة تمثل رموز الفكر والتعليم والدبلوماسية بحضور الدكتورة نوال الدجوي، مؤسس ورئيس مجلس أمناء جامعة MSA، ورائدة التعليم الخاص في مصر، الدكتور نادر البكل، رئيس الجامعة، السفير عمر سليم، ممثلًا عن وزارة الثقافة، والوزير المفوض لي تشين ممثل جمهورية الصين الشعبية، والدكتورة أنجي منصور عضو مجلس أمناء الجامعة.

يأتي ذلك تحت إشراف الدكتورة أماني فهمي، عميدة كلية الإعلام والشاعرة شيرين العدوى، صاحبة فكرة المعرض منذ ١٠ سنوات ورئيس جمعية كتاب MSA ومقرر المعرض لؤى فهمي، المدرس المساعد بالكلية.

شارك في المعرض مؤسسة أخبار اليوم والمركز الثقافي الصيني بالقاهرة، مع معهد شنغهاي الدولي للإعلام والعلاقات الدولية بالقاهرة، وتم افتتاح معرض الكتاب السنوي السابع لكلية الإعلام تحت عنوان: “من النيل إلى اليانجتسي” — خلال الفترة من 26 إلى 30 أبريل 2026، ذلك العنوان الذي لم يكن مجرد شعار، بل تجسيد حي لجسر ثقافي ممتد بين حضارتين عريقتين.

وشهد الحفل الإعلان عن جائزة الدكتورة نوال الدجوي في الكتابة، دعمًا للمواهب الشابة وإيمانًا بقوة الكلمة وأثرها، وفاز بها في فئة الشعر المراز الثلاثة بالترتيب هدي غازي، حنين سليمان مناصفة، حسام مهدي، أنس رفعت، وقد فاز بجائزة القصة القصيرة سامح شعبان، آية بدر، عمرو أيمن.

كما تم تكريم نخبة من الأدباء الذين أثروا الحياة الثقافية، سواء ممن رحلوا وتركوا إرثًا خالدًا، أو من يواصلون عطائهم وإبداعهم بيننا، حيث شهد اليوم الأول تكريم عدد من أسماء الأدباء لعام 2026، وهم الشاعر سامح محجوب رئيس بيت الشعر، سمر الدسوقي رئيس تحرير مجلة حواء، محسن فرنجاني المترجم الكبير.

وفي لوحة فنية نابضة بالحياة، أهدت وزارة الثقافة المصرية باقة من العروض الفولكلورية المصرية عكست الطابع الثقافي المصري والصيني للمعرض، لتكتمل بها ملامح مشهد ثقافي رائع.

وأعقب ذلك افتتاح المعرض وجولة تفقدية داخل أجنحته، بحضور ضيوف الجامعة والمشاركين الدكتورة هالة عبد الغفار، رئيس الجمعية العالمية لاندية ليونز مصر المنطقة 352 والتى أهدت 100 شجرة زيتون من ليونز مصر تقدمها لجنة البيئة رمز للسلام والتعاون الايجابي بين ليونز مصر وجامعة ال MSA.

وعلى هامش اليوم الأول، عُقدت ورشة عمل متخصصة في الإخراج قدمها المخرج الكبير أمير رمسيس، بالتعاون مع أكاديمية سيما واي، حيث أتاح اللقاء للطلاب فرصة للتعرف على خبرات عملية في مجال الإخراج وصناعة العمل الفني.

