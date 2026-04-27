جمعية الأورمان تفتتح دار "ملائكة الهرم" لرعاية الأيتام بعد تطويرها - صور

كتب : أحمد جمعة

09:10 م 27/04/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    جمعية الأورمان تفتتح دار ملائكة الهرم لرعاية الأيتام (2)
  • عرض 4 صورة
    جمعية الأورمان تفتتح دار ملائكة الهرم لرعاية الأيتام (3)
  • عرض 4 صورة
    جمعية الأورمان تفتتح دار ملائكة الهرم لرعاية الأيتام (1)

أعلنت جمعية الأورمان، افتتاح دار "ملائكة الهرم" لرعاية الأطفال الأيتام وكريمي النسب من ذوي الهمم، عقب الانتهاء من أعمال إعادة التأهيل والتطوير الشاملة التي خضعت لها الدار، في إطار جهودها المستمرة لتقديم أفضل الخدمات والرعاية الإجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، وبالتعاون مع بنك قناة السويس.

تفاصيل افتتاح دار "ملائكة الهرم" لرعاية الأطفال الأيتام

شملت عملية التطوير، بحسب بيان، تحديث كافة مرافق الدار، بدءًا من غرف الإقامة وصالات الأنشطة، وصولاً إلى المناطق الترفيهية والمرافق الصحية والخدمية. ويهدف هذا المشروع إلى توفير بيئة معيشية آمنة ومحفزة للأطفال، تضمن لهم النشأة في أجواء أسرية تدعم نموهم النفسي والبدني السليم.

وأكد عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المُنتدب لبنك قناة السويس، أن هذه المبادرة تعكس حرص البنك على توجيه مساهماته نحو مشروعات ذات تأثير ملموس على المجتمع، مشيرًا إلى أن دعم ذوي الهمم يُعد أحد المحاور الأساسية في استراتيجية المسئولية المجتمعية للبنك.

وأضاف: "نسعى من خلال هذه المبادرة إلى تحسين جودة الحياة لأبناء الدار من ذوي الهمم وتوفير بيئة آمنة ومناسبة لهم، تضمن لهم الرعاية والدعم على مختلف المستويات".

من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن إعادة إعمار وتأهيل دور الرعاية ليست مجرد تحسين للمباني، بل هي استثمار في مستقبل هؤلاء الأطفال، مؤكدًا أن الجمعية تؤمن بأن كل طفل يستحق مكاناً يليق به وبأحلامه، وان الدر أصبحت الآن صرحاً يقدم خدمات تعليمية، ترفيهية، وطبية متكاملة، مما يساهم في دمج هؤلاء الأطفال بشكل فعال في المجتمع.

وأوضح أن هذه الخطوة جاءت استكمالاً لسلسلة النجاحات التي حققتها الأورمان في تطوير القرى الأكثر احتياجاً وإعادة إعمار المنازل المتهالكة، مؤكدًا دور المجتمع المدني كشريك أساسي في بناء الإنسان المصري وتوفير حياة كريمة للجميع.

