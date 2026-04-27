اقتصادية الإسكندرية تغرم متهمة 50 ألف جنيه لسب الكابتن ضياء السيد

كتب : محمد البدري , محمد عامر

08:07 م 27/04/2026

ضياء السيد

قضت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية بتغريم المتهمة "ع.ش.ح" مبلغ 50 ألف جنيه، مع إلزامها بالمصاريف الجنائية، وذلك بعد إدانتها بسب وقذف الكابتن ضياء السيد عبر منصات التواصل الاجتماعي.

تشكيل هيئة المحكمة

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد فوزي، وعضوية المستشارين ياسمين أحمد علي، وخالد عبد السلام أصلان، ومحمد عصام فؤاد، وبحضور سكرتارية المحكمة أحمد إبراهيم ومحمد عبد الحفيظ.

تفاصيل القضية

تعود أحداث القضية رقم 378 لسنة 2026 كرموز إلى بلاغ تقدم به الكابتن ضياء السيد، يتضرر فيه من قيام صاحبة حساب على موقع "فيسبوك" بنشر عبارات سب وقذف بحقه، ما تسبب له في أضرار معنوية.

إدانة المتهمة

كشفت التحقيقات قيام المتهمة بنشر عبارات مسيئة تمس المجني عليه، وانتهاك حرمة حياته الخاصة عبر حسابها الإلكتروني، مع تعمد الإزعاج والمضايقة، وهو ما استوجب توقيع العقوبة المالية عليها.

ضياء السيد المحكمة الاقتصادية الإسكندرية سب وقذف

وفاة 14 شخصًا في حادث تحطم طائرة بجنوب السودان
شئون عربية و دولية

وفاة 14 شخصًا في حادث تحطم طائرة بجنوب السودان
لحظة بلحظة.. الأهلي 0 -0 بيراميدز.. الدوري المصري.. بداية الشوط الثاني
رياضة محلية

لحظة بلحظة.. الأهلي 0 -0 بيراميدز.. الدوري المصري.. بداية الشوط الثاني
هل ترتفع أسعار خدمات المحمول الفترة القادمة؟ الشعبة تجيب
اقتصاد

هل ترتفع أسعار خدمات المحمول الفترة القادمة؟ الشعبة تجيب
المصري يفوز على سموحة في الدوري الممتاز
رياضة محلية

المصري يفوز على سموحة في الدوري الممتاز
تناولها على معدة فارغة.. 5 أطعمة لصحة القلب وطرد السموم
نصائح طبية

تناولها على معدة فارغة.. 5 أطعمة لصحة القلب وطرد السموم

