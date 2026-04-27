كشف المدرب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز، التشكيل الرسمي للمباراة المرتقبة ضد الأهلي في دوري نايل.

ويحل الأهلي ضيفا على بيراميدز في الثامنة من مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الرابعة من مرحلة البطولة لبطولة الدوري الممتاز.

تشكيل بيراميدز لمواجهة الأهلي

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد الشيبي - أسامة جلال - محمود مرعي - محمد حمدي إبراهيم

خط الوسط: مهند لاشين - حامد حمدان - ناصر ماهر - عودة فاخوري - محمود زلاكة

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

محمود جاد - أحمد توفيق - كريم حافظ - يوسف أوباما - وليد الكرتي - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - باسكال فيري - دودو الجباس

وتعادل نادي الزمالك مع إنبي دون أهداف، في مباراة انتهت منذ قليل، ويبقى الأبيض في المركز الأول برصيد 50 نقطة، بينما إنبي في المركز السادس برصيد 36نقطة.

