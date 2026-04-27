حالة طوارئ بالمنوفية.. إخلاء أراضٍ منخفضة بسبب ارتفاع منسوب النيل

كتب : أحمد الباهي

07:03 م 27/04/2026

أثناء تواجد رئيس المدينة

توجه رئيس مركز ومدينة منوف بمحافظة المنوفية، اليوم الاثنين، لمتابعة ارتفاع منسوب مياه نهر النيل بفرع رشيد بنطاق قرية صنصفط، لرصد تأثير الزيادة على الأراضي الزراعية واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين وممتلكاتهم.

جولة لتفقد المناطق المتأثرة

تفقد رئيس المدينة، يرافقه حمدي العشماوي رئيس الوحدة المحلية بجزي، المساحات المغمورة بالمياه، خاصة الأراضي الواقعة في طرح النهر، والتي تأثرت بارتفاع المنسوب خلال الأيام الأخيرة.

تنسيق ومتابعة مستمرة

وجهت الأجهزة التنفيذية بتكثيف المتابعة اللحظية على مدار الساعة، مع استمرار التنسيق بين الوحدة المحلية بجزي ومجلس مدينة منوف، لرصد أي تغيرات جديدة والتعامل الفوري معها.

تحذيرات بإخلاء الأراضي المنخفضة

شددت الوحدة المحلية على ضرورة إخلاء المعدات والمحاصيل من الأراضي المنخفضة المعرضة للغرق، حفاظًا على سلامة المواطنين وتقليل حجم الخسائر المحتملة.

ارتفاع موسمي متوقع

تأتي هذه الزيادة ضمن التغيرات الموسمية في منسوب نهر النيل خلال فترة الفيضان، والتي تشهد ارتفاعًا تدريجيًا في بعض المناطق، خاصة فرعي رشيد ودمياط، ما يستدعي استعدادات مبكرة من الأجهزة التنفيذية.

متابعة زيادة منسوب نهر النيل

منسوب النيل فيضان النيل طرح النهر

أحدث الموضوعات

وفاة 14 شخصًا في حادث تحطم طائرة بجنوب السودان
شئون عربية و دولية

وفاة 14 شخصًا في حادث تحطم طائرة بجنوب السودان
التحرش بالأطفال وجزيرة إبستين.. مالم يذكره فيلم "Michael" عن مايكل جاكسون
أجنبي

التحرش بالأطفال وجزيرة إبستين.. مالم يذكره فيلم "Michael" عن مايكل جاكسون
مصدر يكشف لـ مصراوي أول قرار في الأهلي عقب ثلاثية بيراميدز
رياضة محلية

مصدر يكشف لـ مصراوي أول قرار في الأهلي عقب ثلاثية بيراميدز
الحبس 3 أشهر للمحامي نبيه الوحش في اتهامه بسب وقذف خالد منتصر
حوادث وقضايا

الحبس 3 أشهر للمحامي نبيه الوحش في اتهامه بسب وقذف خالد منتصر

وزيرة الثقافة تؤكد دعم الدولة لصناعة السينما خلال افتتاح مهرجان الإسكندرية
زووم

وزيرة الثقافة تؤكد دعم الدولة لصناعة السينما خلال افتتاح مهرجان الإسكندرية

أخبار

المزيد

عقب ثلاثية بيراميدز.. مصدر يكشف أول قرار في الأهلي
لحسم "الفتنة الغذائية".. أول تعليق من الصحة على أسئلة الفنان تامر حسني
فخ مباحث الجيزة.. لغز حريق "فيلا أكتوبر" الذي أوقع "عصابة إيفان الأوكرانية"
بعد جدل نظام ضياء العوضي.. ننشر "دليل الصحة" الغذائي لنمط حياة مثالي