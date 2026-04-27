توجه رئيس مركز ومدينة منوف بمحافظة المنوفية، اليوم الاثنين، لمتابعة ارتفاع منسوب مياه نهر النيل بفرع رشيد بنطاق قرية صنصفط، لرصد تأثير الزيادة على الأراضي الزراعية واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين وممتلكاتهم.

جولة لتفقد المناطق المتأثرة

تفقد رئيس المدينة، يرافقه حمدي العشماوي رئيس الوحدة المحلية بجزي، المساحات المغمورة بالمياه، خاصة الأراضي الواقعة في طرح النهر، والتي تأثرت بارتفاع المنسوب خلال الأيام الأخيرة.

تنسيق ومتابعة مستمرة

وجهت الأجهزة التنفيذية بتكثيف المتابعة اللحظية على مدار الساعة، مع استمرار التنسيق بين الوحدة المحلية بجزي ومجلس مدينة منوف، لرصد أي تغيرات جديدة والتعامل الفوري معها.

تحذيرات بإخلاء الأراضي المنخفضة

شددت الوحدة المحلية على ضرورة إخلاء المعدات والمحاصيل من الأراضي المنخفضة المعرضة للغرق، حفاظًا على سلامة المواطنين وتقليل حجم الخسائر المحتملة.

ارتفاع موسمي متوقع

تأتي هذه الزيادة ضمن التغيرات الموسمية في منسوب نهر النيل خلال فترة الفيضان، والتي تشهد ارتفاعًا تدريجيًا في بعض المناطق، خاصة فرعي رشيد ودمياط، ما يستدعي استعدادات مبكرة من الأجهزة التنفيذية.