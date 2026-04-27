أكد دفاع الشاب «إسلام»، المجني عليه في واقعة الاعتداء عليه وإجباره على ارتداء ملابس نسائية بقرية ميت عاصم التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية، أن المتهمين قصدوا القتل المعنوي للمجني عليه، مشيرًا إلى أنهم استدرجوه عبر شقيقه، واعتدوا عليه وذبحوا كرامته على حد وصفه، مطالبًا بتوقيع أقصى عقوبة عليهم.

تفاصيل اتهامات الدفاع

وأضاف الدفاع خلال مرافعته أمام هيئة المحكمة أن المتهمين خططوا للجريمة واستدرجوا المجني عليه، وأنهم قاموا بإهانته والتشهير به، مؤكدًا أن أفعالهم تسببت في أذى نفسي بالغ له، وأنهم تعمدوا النيل من آدميته وكرامته.

وتابع دفاع المجني عليه، خلال مرافعته أمام هيئة المحكمة، أن الفتاة حررت محضرا بعد الواقعة بعدى أيام، وبعد إقرارها مسبقا أمام النيابة في التحقيقات، بعدم إجبارها علي أي شئ، لتقوم بعدها بتحرير محضر تتهم فيه المجني عليه وأخر من الشهود بالتعدي عليها، إلا أنه بعرضها علي الطب الشرعي كشف في تقريره أن إصاباتها التي كشف عنها التقرير الطبي لا تنتج بطبيعتها من هذا التعدي، مطالبا بتوقيع أقصي عقوبة علي المتهمين.

إجراءات الجلسة

وبدأت، منذ قليل، ثاني جلسات محاكمة المتهمين في قضية خطف الشاب «إسلام» والاعتداء عليه وإجباره على ارتداء ملابس نسائية بقرية ميت عاصم، بمقر محكمة جنايات بنها، بحضور المجني عليه.

تفاصيل أمر الإحالة

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 3608 لسنة 2026 جنايات مركز بنها، أن المتهمين الستة استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف ضد المجني عليه وأسرته، واقتحموا مسكنه في وضح النهار، وأجبروه على ارتداء ملابس نسائية بقصد إذلاله والتشهير به، وسط حالة من التهديد والترهيب.

اتهامات الخطف والتعذيب

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين خطفوا المجني عليه بالقوة، واقتادوه إلى مكان بعيد عن أسرته، وقاموا بتقييده والتعدي عليه بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء وأدوات، ما أسفر عن إصاباته التي احتاجت لعلاج لأكثر من 20 يومًا.

اتهامات هتك العرض ونشر المقاطع

كما اتهمت النيابة المتهمين بهتك عرض المجني عليه بالقوة، والتصوير داخل مكان خاص دون رضاه، ونشر المقاطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب اتهامات بانتهاك حرمة الحياة الخاصة والتحريض على التشهير به.

تفاصيل إضافية من أمر الإحالة

واختتم أمر الإحالة بأن المتهمين دخلوا مسكن المجني عليه بالقوة، واعتدوا على القيم الأسرية، وحازوا أسلحة بيضاء وأدوات استخدمت في الواقعة دون مسوغ قانوني، فيما واصلت المحكمة نظر القضية وسط ترقب لما ستسفر عنه الجلسات القادمة.