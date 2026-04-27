جنايات المنيا تعاقب سيدة بالسجن المؤبد بتهمة قتل جارتها ضربا

كتب : جمال محمد

04:28 م 27/04/2026

قضت محكمة جنايات المنيا، اليوم الاثنين، بمعاقبة سيدة بالسجن المؤبد، فيما برأت 3 آخريات، في قضية قتل فتاة بمركز بني مزار بسبب خلافات بينهما العام الماضي .

وعقدت جلسة المحكمة جلستها برئاسة المستشار شريف أحمد سعيد، وعضوية المستشارين: وائل محمد فريد، ومحمد كمال ضيف الله، ومحمد أحمد الشحات، وأمانة سر ماهر محمد حسن، وخالد محمد الغنى.

وجاء حكم المحكمة حضوريًا ضد المتهمات، بعد سماع المرافعات، إذ تعود أحداث الواقعة إلى عام 2025، بعد أن قامت المتهمات الأربعة بالتعدى بالضرب على فتاة بسبب خلافات جيرة سابقة بينهم، مما أدى إلى مصرعها بعد إصابتها بجروح متنوعة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمات وإحالتهن للنيابة والمحاكمة الجنائية، إلى أن صدر حكم اليوم بالسجن المؤبد المتهمة الرئيسية وبراءة 3 أخريات.

