أعرب عددا من أصحاب المقاهي والمحال التجارية عن ارتياحهم لقرار لجنة إدارة الأزمات بعودة مواعيد فتح وغلق المحال العامة إلى ما كانت عليه قبل القرار الاستثنائي الأخير، اعتبارًا من الثلاثاء 28 أبريل، وفقًا لقرار الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بشأن تنظيم مواعيد تشغيل المحال خلال فصل الصيف.

أكد رشاد عطا صاحب مقهى، أن القرار أحدث فارقًا كبيرًا في حجم العمل، موضحًا أن الساعتين الإضافيتين ترفعان نسبة التشغيل في المقاهي والمطاعم بما يقارب 60%، نظرًا لاعتماد النشاط بشكل أساسي على الفترة المسائية بعد انتهاء المواطنين من أعمالهم.

قال عطا، إن قرار الغلق المبكر كان له تأثير سلبي كبير، مشددًا على أن زيادة ساعات العمل ستسهم في تحسين الإيرادات اليومية واستقرار النشاط.

وأوضح أن القرار ينعكس مباشرة على العمالة، مشيرًا إلى أنه اضطر سابقًا لتشغيل 10 عمال في وردية واحدة لتقليل الخسائر، بينما سيسمح القرار الجديد بتقسيم العمل على ورديتين، بما يضمن الحفاظ على العمال وزيادة الإنتاجية وتحسين أوضاعهم المعيشية.

من جانبه، أعرب محمد علي أحد العاملين بالمقهى، عن سعادته بمد ساعات العمل، مؤكدًا أن الفترة الماضية كانت صعبة عليه كصاحب أسرة، بسبب ضعف الدخل الناتج عن تقليص ساعات التشغيل.

أوضح أن أجره قبل تعديل المواعيد كان لا يتجاوز نصف يومية بقيمة 100 جنيها، وهو مبلغ غير كافٍ لتلبية متطلبات المعيشة في ظل ارتفاع الأسعار، مؤكدًا أن القرار الجديد أعاد له الأمل والقدرة على تلبية احتياجات أسرته.

ووجّه محمد علي رسالة شكر للمسؤولين، معربًا عن تقديره لقرارهم بزيادة ساعات العمل، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل مصدر دخل حقيقي للعاملين وأسرهم، وتخفف من الأعباء الاقتصادية الواقعة عليهم.

في السياق ذاته، أعرب طارق أحد العاملين بالمقهى، عن سعادته بعودة النشاط لطبيعته، مؤكدًا أن العمل في المقاهي يمثل مصدر رزق رئيسيًا لهم.

ووجه طارق رسالة شكر إلى القيادة السياسية ورئيس الحكومة ووزيرة التنمية المحلية، وكل من استجاب لمطالب أصحاب المحال والعاملين بمد ساعات التشغيل.