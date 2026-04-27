شهدت محافظة الفيوم حالة من التفاؤل بين أصحاب المحال التجارية والمقاهي، عقب الإعلان رسميًا عن إلغاء قيود مواعيد الغلق والعودة إلى العمل بتوقيتات مفتوحة، وهو ما اعتبره الكثيرون “قبلة حياة” للأنشطة التجارية.

أصحاب الكافيهات: القرار كنا في انتظاره

وقال عدد من أصحاب الكافيهات إن القرار جاء في توقيته المناسب، مؤكدين أن الفيوم مدينة تنشط ليلاً، وأن القيود السابقة كانت تحد من حركة العمل وتؤثر على فترات الذروة المسائية، خاصة في فصل الصيف.

زيادة متوقعة في الحركة والمبيعات

وأوضح أصحاب محال تجارية أن إلغاء القيود سيساهم في زيادة الإقبال ورفع القوة الشرائية، حيث يفضل كثير من المواطنين التسوق في الفترة المسائية بعد انتهاء العمل، ما سينعكس على استقرار الدخل وزيادة المبيعات.

فرص عمل جديدة للشباب

وأشار عدد من أصحاب الكافيهات إلى أن القرار سيعيد تشغيل الورديات الليلية بشكل كامل، وهو ما يوفر فرص عمل إضافية للشباب العاملين في مجالات الخدمة والمطاعم، ويزيد من النشاط داخل السوق المحلي.

أجواء إيجابية داخل المحال

وأكد عاملون وأصحاب مشروعات أن الأجواء داخل الكافيهات والمحال أصبحت أكثر إيجابية بعد القرار، مع وجود حالة من التفاؤل بعودة النشاط التجاري إلى معدلاته الطبيعية خلال الفترة المقبلة.