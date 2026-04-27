"كنا في انتظارها".. فرحة بين أصحاب المحال بالفيوم بعد إلغاء مواعيد الغلق (فيديو وصور)

كتب : حسين فتحي

02:30 ص 27/04/2026
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    كافيهات الفيوم ستعود لممارسة نشاطها ليلا 2
  • عرض 6 صورة
    كافيهات الفيوم ستعود لممارسة نشاطها ليلا
  • عرض 6 صورة
    سعادة بالفيوم بعد قرار إلغاء المحال التجارية
  • عرض 6 صورة
    الفيوم ليلا قبل لحظات من الغلق
  • عرض 6 صورة
    الفيوم ليلا تستعد للالغاء غلق المحال التجارية

شهدت محافظة الفيوم حالة من التفاؤل بين أصحاب المحال التجارية والمقاهي، عقب الإعلان رسميًا عن إلغاء قيود مواعيد الغلق والعودة إلى العمل بتوقيتات مفتوحة، وهو ما اعتبره الكثيرون “قبلة حياة” للأنشطة التجارية.

أصحاب الكافيهات: القرار كنا في انتظاره

وقال عدد من أصحاب الكافيهات إن القرار جاء في توقيته المناسب، مؤكدين أن الفيوم مدينة تنشط ليلاً، وأن القيود السابقة كانت تحد من حركة العمل وتؤثر على فترات الذروة المسائية، خاصة في فصل الصيف.

زيادة متوقعة في الحركة والمبيعات

وأوضح أصحاب محال تجارية أن إلغاء القيود سيساهم في زيادة الإقبال ورفع القوة الشرائية، حيث يفضل كثير من المواطنين التسوق في الفترة المسائية بعد انتهاء العمل، ما سينعكس على استقرار الدخل وزيادة المبيعات.

فرص عمل جديدة للشباب

وأشار عدد من أصحاب الكافيهات إلى أن القرار سيعيد تشغيل الورديات الليلية بشكل كامل، وهو ما يوفر فرص عمل إضافية للشباب العاملين في مجالات الخدمة والمطاعم، ويزيد من النشاط داخل السوق المحلي.

أجواء إيجابية داخل المحال

وأكد عاملون وأصحاب مشروعات أن الأجواء داخل الكافيهات والمحال أصبحت أكثر إيجابية بعد القرار، مع وجود حالة من التفاؤل بعودة النشاط التجاري إلى معدلاته الطبيعية خلال الفترة المقبلة.

مواعيد غلق المحال الفيوم النشاط التجاري الكافيهات‎ إلغاء قيود مواعيد الغلق

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"وحشتيني يا أختي".. رانيا فريد شوقي تحيي ذكرى ميلاد شقيقتها "ناهد" برسالة
زووم

"وحشتيني يا أختي".. رانيا فريد شوقي تحيي ذكرى ميلاد شقيقتها "ناهد" برسالة
"قبل مباراة الغد".. تاريخ مواجهات الأهلي وبيراميدز في بطولة الدوري
رياضة محلية

"قبل مباراة الغد".. تاريخ مواجهات الأهلي وبيراميدز في بطولة الدوري
محمود محي الدين: الرئيس السيسي يختار من يراه مناسبا للوقت المناسب
أخبار مصر

محمود محي الدين: الرئيس السيسي يختار من يراه مناسبا للوقت المناسب
"صوت رائع وأغاني علامات".. تركي آل الشيخ يعلق على فيديو طفل "الكبير أوي"
زووم

"صوت رائع وأغاني علامات".. تركي آل الشيخ يعلق على فيديو طفل "الكبير أوي"
خيانة على "كوبري عرابي" في نص الليل.. كيف قادت الديون"فرارجي المنيرة" للإعدام
حوادث وقضايا

خيانة على "كوبري عرابي" في نص الليل.. كيف قادت الديون"فرارجي المنيرة" للإعدام

تحرك عاجل.. الاستثمار تحذر حراس العقارات من السمسرة بدون ترخيص
بعد قرار لجنة الأزمات.. تعرف على مواعيد فتح وغلق المحال العامة
العودة للمواعيد الطبيعة.. لجنة إدارة الأزمات تقرر إلغاء غلق المحلات في الحادية عشر مساءً
تضغط على مصر.. كيف تكشف صدمة النفط هشاشة الاقتصاد العالمي؟
محاولة اغتيال ترامب.. مشاهد بالفيديو والصور توثق لحظات الرعب
السيسي يعلق على محاولة اغتيال ترامب.. ماذا قال؟
وزير التعليم: طرح 15 ألف فرصة عمل لخريجي التعليم الفني مركزيًا لأول مرة
مدرس خصوصي.. ماذا نعرف عن المشتبه به في محاولة اغتيال ترامب؟