شهد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الأحد، انطلاق فعاليات يوم حصاد ودراس محصول القمح بقرية بني حكم التابعة لمركز سمالوط، وسط أجواء من الفرحة بين المزارعين والمزارعات ببدء جني المحصول الاستراتيجي الأول في مصر.

المحافظ يشارك الفلاحين يدويًا حصاد القمح

وحرص المحافظ على مشاركة المزارعين أعمال الحصاد داخل الحقول، وقام بحصاد سنابل القمح يدويًا باستخدام المنجل، مؤكدًا أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا برفع كفاءة وإنتاجية المحاصيل الاستراتيجية، وفي مقدمتها القمح، وأن الحكومة لا تدخر جهدًا في تقديم مختلف أوجه الدعم اللوجستي والفني للمزارع المصري، مع تذليل العقبات لضمان نجاح موسم الحصاد والتوريد.

وأشار اللواء كدواني إلى أن القمح ليس مجرد محصول زراعي، بل يمثل ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي، ويحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاستيراد، مؤكدًا أن الفلاح المصري هو البطل الحقيقي في منظومة الأمن الغذائي، وأن تواجده اليوم وسط المزارعين يأتي تقديرًا لجهودهم ودعمًا لهم طوال موسم التوريد.

طفرة في المساحات والإنتاجية.. 232 ألف فدان قمح بالمنيا

من جانبه، أوضح المهندس محمد العويسى، وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، أن المحافظة شهدت طفرة في المساحات المنزرعة هذا العام، وبلغت المساحة الإجمالية 232 ألفًا و733 فدانًا، بزيادة أكثر من 15 ألفًا و733 فدانًا عن المستهدف، وبنحو 10 آلاف فدان مقارنة بالعام الماضي، لافتًا إلى أن كمية التقاوي الموزعة بلغت 4 آلاف و752 طنًا، فيما وصل متوسط إنتاجية الفدان إلى 22 أردبًا بفضل تطبيق التوصيات الفنية الحديثة.

ري بالتنقيط ومدارس حقلية للسيدات

وفي ذات السياق، أكدت المهندسة فاطمة عبد المنعم، مدير الإرشاد الزراعي بالمديرية، أن الحقل الذي شهد الفعاليات يمثل أحد المدارس الحقلية للسيدات، وتم تطبيق نظام الري بالتنقيط به، في إطار توجه الدولة نحو ترشيد استهلاك المياه. وأضافت أنه تم تنفيذ حقول إرشادية على مساحة 700 فدان، منها 200 حقل ضمن الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح، و275 حقلًا لترشيد مياه الري.

وأشارت إلى تصدر مركز سمالوط للمساحات المنزرعة بإجمالي 38 ألفًا و918 فدانًا، يليه مركز المنيا بـ35 ألفًا و935 فدانًا، ثم مركزي أبو قرقاص وملوي بنحو 28 ألف فدان لكل منهما، مع استهداف توريد 415 ألف طن من القمح خلال الموسم الحالي.

المنيا الثانية جمهوريًا في إنتاج القمح

كما أوضح المهندس أحمد حسين، رئيس قسم البحوث الزراعية بملوي، أن محافظة المنيا تحتل المركز الثاني على مستوى الجمهورية في زراعة القمح من حيث المساحة والتوريد، مشيرًا إلى أن موسم التوريد الذي بدأ في 15 أبريل الجاري يستمر حتى منتصف أغسطس 2026، وسط منظومة متكاملة لضمان استلام المحصول من المزارعين دون معوقات.

حضر فعاليات يوم الحصاد المهندس محمد عبد الحميد العويس وكيل وزارة الزراعة، والمهندسة فاطمة عبد المنعم مدير الإرشاد الزراعي، والمهندس أحمد طه، والمهندس أحمد حسين من مركز البحوث الزراعية، وعويس قاسم رئيس مركز سمالوط، وعدد من القيادات التنفيذية والمزارعين والمزارعات.