تنظر محكمة جنايات فوه "الدائرة الثالثة" في كفر الشيخ، غدًا الأحد، محاكمة عامل متهم بقتل أحد أبطال لعبة الكاراتيه بالمحافظة بسلاح أبيض "سكين" وسط الحقول الزراعية بقرية دمرو التابعة لمركز سيدي سالم بسبب خلافات بينهما.

تُشكل المحكمة من المستشار محمد السيد عبده، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين أحمد عبدالعزيز مطر، وممدوح علي غالي، وسكرتارية عمرو جمال، وذلك في أحداث القضية رقم 245 لسنة 2026 جنايات مركز شرطة سيدي سالم، والمقيدة برقم 16لسنة 2026 كلي كفر الشيخ.

كان المستشار منير صالح، المحامي العام الأول لنيابة كفر الشيخ أحال حمادة ماهر أبو زيد خليفة، 20 عامًا، ويقيم بقرية دمرو التابعة لمركز سيدي سالم، إلى محكمة جنايات فوه لإجراء محاكمته عما أسند إليه لأنه في يوم 26 ديسمبر 2025 ضرب عمدًا المجني عليه محمد السيد حسن السيد، وذلك بأن وجه إليه ضربات عدة استقرت إحداها في صدره.

وتبين من قرار إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات أنه استخدم في تلك الواقعة سلاح أبيض "سكين" فأحدث ما ألم به من إصابات مثبوته في تقرير الصفة التشريحية لكنها أفضت إلى موته بينما وجه للمتهم إحرازه سلاحًا أبيض "سكين"، دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة الحرفية أو المهنية.