إعلان

طعنة غدر أنهت حلم البطولة.. غداً أولى جلسات محاكمة قاتل بطل الكاراتيه بـ "سيدي سالم" -صور

كتب : إسلام عمار

01:53 م 25/04/2026 تعديل في 01:54 م
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    بكاء الام وحزنها على فقدان ابنها
  • عرض 8 صورة
    انهيار الام امام قبر ابنها
  • عرض 8 صورة
    لحظة انهيار الاب
  • عرض 8 صورة
    لحظة انهيار الام
  • عرض 8 صورة
    محمد السيد سمك بطل الكاراتيه الضحية
  • عرض 8 صورة
    انهيار الاب بعد فقدانه ابنه
  • عرض 8 صورة
    ميداليات وشهادات بطل الكارتيه

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تنظر محكمة جنايات فوه "الدائرة الثالثة" في كفر الشيخ، غدًا الأحد، محاكمة عامل متهم بقتل أحد أبطال لعبة الكاراتيه بالمحافظة بسلاح أبيض "سكين" وسط الحقول الزراعية بقرية دمرو التابعة لمركز سيدي سالم بسبب خلافات بينهما.

تُشكل المحكمة من المستشار محمد السيد عبده، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين أحمد عبدالعزيز مطر، وممدوح علي غالي، وسكرتارية عمرو جمال، وذلك في أحداث القضية رقم 245 لسنة 2026 جنايات مركز شرطة سيدي سالم، والمقيدة برقم 16لسنة 2026 كلي كفر الشيخ.

كان المستشار منير صالح، المحامي العام الأول لنيابة كفر الشيخ أحال حمادة ماهر أبو زيد خليفة، 20 عامًا، ويقيم بقرية دمرو التابعة لمركز سيدي سالم، إلى محكمة جنايات فوه لإجراء محاكمته عما أسند إليه لأنه في يوم 26 ديسمبر 2025 ضرب عمدًا المجني عليه محمد السيد حسن السيد، وذلك بأن وجه إليه ضربات عدة استقرت إحداها في صدره.

وتبين من قرار إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات أنه استخدم في تلك الواقعة سلاح أبيض "سكين" فأحدث ما ألم به من إصابات مثبوته في تقرير الصفة التشريحية لكنها أفضت إلى موته بينما وجه للمتهم إحرازه سلاحًا أبيض "سكين"، دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة الحرفية أو المهنية.

كفر الشيخ محكمة جنايات فوه الكاراتيه الحقول الزراعية سيدي سالم

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

غياب 12 لاعبا.. قمة الأهلي وبيراميدز تحت ضغط الإصابات والإيقافات
رياضة محلية

غياب 12 لاعبا.. قمة الأهلي وبيراميدز تحت ضغط الإصابات والإيقافات
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم في 3 شركات صرافة.. بكام؟
أخبار البنوك

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم في 3 شركات صرافة.. بكام؟
تنظيم الاتصالات: زيادة استخدام الإنترنت المحمول بنسبة 12% في 2026
اقتصاد

تنظيم الاتصالات: زيادة استخدام الإنترنت المحمول بنسبة 12% في 2026
رابط الاستعلام عن نتيجة سكن لكل المصريين 7 وخطوات التظلم عبر مصر الرقمية
أخبار العقارات

رابط الاستعلام عن نتيجة سكن لكل المصريين 7 وخطوات التظلم عبر مصر الرقمية
الرئيس الإيراني يدعو لترشيد الكهرباء بعد أضرار البنية التحتية
شئون عربية و دولية

الرئيس الإيراني يدعو لترشيد الكهرباء بعد أضرار البنية التحتية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان