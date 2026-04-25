أجرت إدارة مرور القليوبية تحويلات مرورية على طريق القاهرة – الإسكندرية الزراعي، في المنطقة الممتدة من مطلع كوبري المنصورة تجاه المنوفية وحتى نزلة كوبري الفحص القديم "كوبري بنها 3"، وذلك لإجراء أعمال الصيانة ببلاطة الكوبري.

مسارات بديلة للقادمين من القاهرة

وأوضحت إدارة المرور، أنه يتعين على قائدي المركبات القادمين من القاهرة والمتجهين إلى الإسكندرية، النزول من كوبري المنصورة إلى طريق بنها – كفر شكر، ثم الدوران بعد كوبري الطريق الدائري الإقليمي، واعتلاء الكوبري مرة أخرى في اتجاه المنوفية، وصولًا إلى نزلة قويسنا، ومن ثم العودة للطريق الزراعي لاستكمال الرحلة.

هبوط ببلاطة الكوبري وتحرك عاجل للإصلاح

من جانبها، أكدت هيئة الطرق والكباري حدوث هبوط ببلاطة كوبري بنها 3 أعلى كوبري الفحص أمام مدينة بنها، حيث تم الدفع بالفرق الفنية لإجراء المعاينة الفورية، مع استدعاء شركة النيل العامة للإنشاء والطرق لبدء أعمال الصيانة ورفع كفاءة الكوبري حفاظًا على سلامة المواطنين.