كشف حي المنتزه أول في الإسكندرية عن صدور قرار هدم يحمل رقم 100 لسنة 2015 للعقار المنهار جزئيا بطريق الكورنيش، والذي تسبب في تحطم سيارتين دون إصابات.

بلاغ بانهيار عقار

كان قسم شرطة المنتزه أول تلقى إخطارا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ يفيد سقوط شرفات العقار ناصية شارع الأرمن مع طريق الكورنيش.

انتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية ومسؤولي حي المنتزه أول إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص أن العقار مكون من طابق أرضي و6 طوابق علوية على مساحة 300 متر، خالي من السكان.

تحطم سيارتين دون إصابات

وكشفت المعاينة سقوط شرفتين بالطابق الثالث والرابع للعقار ما تسبب في تحطم سيارتين تصادف وجودهما أسفل العقار دون أي إصابات.

تحرك فوري من حي المنتزه أول

جرى فرض كردون حول العقار لتأمين المارة والسيارات، وأزال الحي الأجزاء الآيلة للسقوط حفاظاً على سلامة المواطنين.

حرر محضر بالواقعة بقسم شرطة المنتزه أول، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.





