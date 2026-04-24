تصوير : حازم جودة

انطلقت بمدينة الإسكندرية، اليوم الجمعة، فعاليات أول احتفالية رسمية بذكرى تأسيس المدينة تحت شعار "الإسكندرية: مولد مدينة عالمية"، بمشاركة محافظة الإسكندرية، ومكتبة الإسكندرية، والسفارة اليونانية بالقاهرة، وجمعية الآثار؛ لتدشين تقليد سنوي جديد يحتفي بعراقة المدينة الممتدة لأكثر من 23 قرنا من الزمان.

شهدت الاحتفالية حضورا رفيع المستوى ضم الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي، ونيكولاوس باباجورجيو سفير اليونان، والمهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية والدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية.

موكب موسيقى عسكرية وعروض ميدانية

بدأت الفعاليات بموكب احتفالي انطلق من أمام المتحف اليوناني الروماني بشارع فؤاد، ضم شباباً يرتدون الأزياء التقليدية المصرية واليونانية، وتحرك الموكب عبر طريق الحرية تتقدمه الموسيقى العسكرية وحرس الفرسان، وصولاً إلى تمثال الإسكندر الأكبر بميدان ساعة الزهور (الشلالات)؛ حيث جرى وضع إكليل من الغار تكريماً لمؤسس المدينة، قبل التوجه لساحة الحضارات بمكتبة الإسكندرية لمتابعة العروض الفلكلورية.

"الهوية والتعايش"

وقال المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، إن الاحتفال يمثل مناسبةً تاريخيةً مهمةً تعكس عمق الحضارة المصرية، مؤكداً أن الإسكندرية ستظل نموذجاً فريداً للتنوع الثقافي والتعايش.

وأوضح المحافظ أن المدينة تأسست عام 331 قبل الميلاد، وجرى تخطيطها في يوم 25 طوبة، لتصبح مركزاً عالمياً للمعرفة.

وأشار عطية إلى أن العلاقات التاريخية بين الشعبين المصري واليوناني تمتد لأكثر من 2350 عاماً، لافتاً إلى أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتماماً كبيراً بإبراز هذا الإرث.

وأكد المحافظ أن استقرار الدولة في ظل التحديات الإقليمية يعود لجذورها الحضارية، موجهاً التهنئة للأهالي وداعياً المصريين للفخر بتاريخهم العريق.

أحمد زايد: "إحياء التراث الإنساني"

ومن جانبه، شدد الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، على اعتزاز المكتبة بالتعاون مع شركائها لتسليط الضوء على إرث المدينة الغني.

وأشار زايد إلى أن الاحتفالية تهدف لتعزيز قيم الحوار والتسامح التي تأسست عليها "المكتبة العالمية" والمدينة منذ لحظة ميلادها، مؤكداً أنها تجسيد لروح الإسكندرية المنفتحة على العالم.

7 أبريل.. يوم التأسيس

وكشفت الدكتورة منى حجاج، رئيسة جمعية الآثار بالإسكندرية، أن اختيار تاريخ التأسيس استند لمصادر تاريخية حددت وصول الإسكندر للموقع في 25 طوبة عام 331 ق.م، وهو ما يوافق 7 أبريل ميلاديا، بينما اعتمدت المحافظة 24 أبريل موعداً للاحتفال الشعبي.

وأوضحت أن الإسكندر أقام عدة أيام للإشراف شخصياً على تخطيط الشوارع والأسوار.

وفي السياق ذاته، أوضح الخبير الأثري أحمد عبد الفتاح، أن نشأة المدينة سبقت التخطيط السكندري المعروف بنواة عمرانية فرعونية قديمة تُدعى "راقودة" (منطقة كرموز حالياً)، مشيراً إلى أن الإسكندر الأكبر اختار الشريط الجغرافي بين جزيرة فاروس وبحيرة مريوط لإنشاء مدينته وفق النظام المقدوني العالمي.

أبرز الحضور والفعاليات الثقافية

وافتتح الحضور معرض المقتنيات الأثرية بالمكتبة الذي استعرض نتائج حفريات الشلالات خلال 20 عاماً، مع عرض الفيلم الوثائقي "إمبراطورية الأفكار" وتوزيع جوائز المسابقة الفنية.