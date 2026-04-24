وصل منذ قليل جثمان الدكتور ضياء العوضي إلى مسجد التوحيد بمدينة العبور، قادماً من دولة الإمارات العربية المتحدة، تمهيداً لأداء صلاة الجنازة عليه عقب صلاة الجمعة مباشرة.

استعدادات مكثفة بمسجد التوحيد

وشهد محيط المسجد منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، توافداً ملحوظاً من أهالي المدينة وزملائه وأصدقائه الذين اصطفوا لاستقبال الجثمان، وسط تأمين وتنظيم من أهالي المنطقة لتسهيل دخول المشيعين وضمان انسيابية الحركة قبل بدء شعائر الصلاة.

الدفن بمقابر طريق بلبيس

وعقب انتهاء صلاة الجنازة، من المقرر أن يتحرك موكب التشييع باتجاه مقابر جمعية النور الواقعة خلف مدينة العبور على طريق بلبيس بمحافظة الشرقية، حيث سيوارى الفقيد الثرى في مدافن الأسرة هناك.

أجواء من الهدوء والترقب

ساد الهدوء محيط مسجد التوحيد مع وصول سيارة الإسعاف التي تحمل الجثمان، حيث بدأت الأسرة في إنهاء الترتيبات الأخيرة قبل الصلاة، وسط دعوات الحاضرين له بالرحمة والمغفرة، ومواساة المقربين من الفقيد الذي عُرف بين أبناء منطقته بدماثة الخلق والسيرة الطيبة.