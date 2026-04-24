تشهد منطقة مسجد التوحيد بمدينة العبور حالة من الاستعدادات المكثفة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، حيث توافد الأهالي والأصدقاء ومحبو الفقيد للمشاركة في تشييع جثمانه، وسط أجواء يغلب عليها الحزن والتأثر.

توافد المشيعين قبل صلاة الجمعة

حرص عدد كبير من المعارف والأهالي على التواجد مبكرًا لأداء صلاة الجنازة، تعبيرًا عن تقديرهم للفقيد، الذي ترك سيرة طيبة وأثرًا إنسانيًا واضحًا بين من عرفوه.

تشييع الجثمان عقب الصلاة

ومن المقرر أن تُقام صلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة مباشرة، قبل انطلاق موكب التشييع من مسجد التوحيد في مشهد مهيب يشارك فيه المئات من المشيعين.

الدفن بمقابر جمعية النور بطريق بلبيس

ويتجه موكب الجنازة عقب الصلاة إلى مقابر جمعية النور خلف منطقة العبور على طريق بلبيس بمحافظة الشرقية، حيث يُوارى الجثمان الثرى في مثواه الأخير.

دعوات بالرحمة والمغفرة

وسادت حالة من الحزن بين الحضور، الذين دعوا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.







