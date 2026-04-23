الأعلى للإعلام يغرم "مودرن إم تي آي" ويمنع ظهور هاني حتحوت 3 أسابيع

كتب : أحمد الجندي

11:49 ص 23/04/2026 تعديل في 11:51 ص

المهندس خالد عبد العزيز

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، إلزام قناة "مودرن إم تي أي" بأداء مبلغ مالي قدره 100 ألف جنيه، وإلزام جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 بمنع ظهور هاني حتحوت، مقدم برنامج "مودرن سبورت"، لمدة ٣ أسابيع، لمخالفة الأكواد والمعايير الصادرة عن المجلس.

يأتي ذلك بناءً على ما انتهت إليه تحقيقات لجنة الشكاوى بالمجلس بحضور الممثل القانوني لقناة «مودرن إم تي آي» في الشكوى المقدمة من النادي الأهلي، والتي أسفرت عن ثبوت مخالفة مقدم البرنامج للأكواد والمعايير الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

المجلس الاعلى للاعلام هاني حتحوت تنظيم الإعلام مودرن ام تي اي

