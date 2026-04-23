تحدث إبراهيم عادل، لاعب نوردشيلاند الدنماركي والمعار من الجزيرة الإماراتي، عن توقعاته لصراع لقب الدوري المصري هذا الموسم، في ظل المنافسة القوية بين نادي الزمالك وبيراميدز والأهلي.

وقال عادل، في تصريحات تلفزيونية، إن المنافسة على اللقب هذا الموسم صعبة للغاية، مشيرًا إلى أن الأهلي يمتلك ميزة الخبرات والقدرة على التعامل مع الضغوط، ما يجعله حاضرًا بقوة في الأمتار الأخيرة من البطولة، لكنه أكد في الوقت نفسه أن الزمالك ظهر بشكل مختلف، مع إمكانية حدوث مفاجأة من جانب بيراميدز.

وتوقع لاعب بيراميدز السابق تعادلات في المواجهات المباشرة بين الفرق الكبرى، مشيرًا إلى تقارب المستوى بينها، وهو ما قد يجعل حسم اللقب مستمرًا حتى الجولات الأخيرة.

الزمالك الأقرب للفوز بالدوري

وأضاف أن الزمالك الأقرب للتتويج من وجهة نظره، مؤكدًا أن لاعبي الفريق يقدمون أداءً مميزًا رغم ما يتردد عن عدم حصولهم على مستحقاتهم، واصفًا استمرارهم في هذه الظروف بالأمر اللافت.

وتطرق عادل للحديث عن الجماهير، مشيرًا إلى اختلاف طبيعة التشجيع بين جماهير الأهلي والزمالك، حيث وصف جماهير الزمالك بأنها تميل إلى الطابع المرح، بينما تعتمد جماهير الأهلي على الضغط بشكل أكبر خلال المباريات.

كما أكد أن مواجهات الأهلي كانت الأصعب جماهيريًا خلال فترته مع بيراميدز، بسبب كثافة الضغط، في حين أشار إلى أنه كان يستمتع أكثر باللعب أمام جماهير الزمالك.

ونفى وجود مجاملات تحكيمية لأي من الفريقين، موضحًا أن الأخطاء التحكيمية واردة في مثل هذه المباريات الكبيرة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن كرة القدم الحديثة أصبحت تعتمد بشكل أكبر على الاحتراف والعوائد المالية، معتبرًا أن مفهوم الانتماء تراجع مقارنة بالفترات السابقة، في ظل تحول اللعبة إلى منظومة احترافية تقوم على المصالح المتبادلة بين اللاعب والنادي.