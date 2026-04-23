أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ، منذ الساعات الأولى لصباح اليوم الخميس، بعمليات حرق للمنازل في بلدات بجنوب لبنان، في خطوة تهدد "الهدنة الهشة" القائمة بين الطرفين.

تصعيد في "ميس الجبل"

ذكرت الوكالة، أن عمليات حرق المنازل تركزت في منطقة "ميس الجبل" بقضاء مرجعيون، وهي المنطقة التي تعتبر أحد معاقل حزب الله في الجنوب.

وفي سياق متصل، تواصلت مع شبكة "سي إن إن" الجيش الإسرائيلي للحصول على تعليق حول هذه الأنباء، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي من جانبه اعتراض طائرة مسيّرة أُطلقت من جنوب لبنان صباح اليوم.

هدنة هشة واتهامات متبادلة

يأتي هذا التصعيد الميداني في وقت لا يزال فيه "وقف إطلاق النار" لمدة 10 أيام ساريا من الناحية النظرية، رغم تبادل الاتهامات بين إسرائيل وحزب الله بارتكاب انتهاكات متكررة للهدنة التي أقرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

مفاوضات الفرصة الأخيرة

على الصعيد الدبلوماسي، يجتمع ممثلون عن لبنان وإسرائيل في وقت لاحق اليوم بالعاصمة واشنطن، في محاولة لإيجاد صيغة لتمديد التهدئة وتجنب العودة إلى المواجهة الشاملة، وسط ترقب دولي لما ستُسفر عنه هذه المحادثات في ظل التوتر الميداني المتصاعد.