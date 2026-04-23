إعلان

تهديد مباشر للهدنة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يحرق منازل جنوب لبنان

كتب : مصطفى الشاعر

11:33 ص 23/04/2026 تعديل في 11:51 ص

جيش الاحتلال الإسرائيلي يحرق منازل جنوب لبنان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ، منذ الساعات الأولى لصباح اليوم الخميس، بعمليات حرق للمنازل في بلدات بجنوب لبنان، في خطوة تهدد "الهدنة الهشة" القائمة بين الطرفين.

تصعيد في "ميس الجبل"

ذكرت الوكالة، أن عمليات حرق المنازل تركزت في منطقة "ميس الجبل" بقضاء مرجعيون، وهي المنطقة التي تعتبر أحد معاقل حزب الله في الجنوب.

وفي سياق متصل، تواصلت مع شبكة "سي إن إن" الجيش الإسرائيلي للحصول على تعليق حول هذه الأنباء، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي من جانبه اعتراض طائرة مسيّرة أُطلقت من جنوب لبنان صباح اليوم.

هدنة هشة واتهامات متبادلة

يأتي هذا التصعيد الميداني في وقت لا يزال فيه "وقف إطلاق النار" لمدة 10 أيام ساريا من الناحية النظرية، رغم تبادل الاتهامات بين إسرائيل وحزب الله بارتكاب انتهاكات متكررة للهدنة التي أقرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

مفاوضات الفرصة الأخيرة

على الصعيد الدبلوماسي، يجتمع ممثلون عن لبنان وإسرائيل في وقت لاحق اليوم بالعاصمة واشنطن، في محاولة لإيجاد صيغة لتمديد التهدئة وتجنب العودة إلى المواجهة الشاملة، وسط ترقب دولي لما ستُسفر عنه هذه المحادثات في ظل التوتر الميداني المتصاعد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قصف لبنان حرب إيران حرب لبنان وإسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"فنانة جيلها".. ياسمينا العبد تخطف الأنظار في أحدث ظهور - صور
زووم

"فنانة جيلها".. ياسمينا العبد تخطف الأنظار في أحدث ظهور - صور
فوائد ومخاطر الصيام المتقطع.. لماذا لا يناسب بعض الفئات؟
نصائح طبية

فوائد ومخاطر الصيام المتقطع.. لماذا لا يناسب بعض الفئات؟
ارتفاع أسعار الدواجن وانخفاض البيض اليوم بالأسواق (موقع رسمي)
اقتصاد

ارتفاع أسعار الدواجن وانخفاض البيض اليوم بالأسواق (موقع رسمي)
"وحشتني يا حبيبي".. شمس البارودي تستعيد ذكرياتها مع حسن يوسف
زووم

"وحشتني يا حبيبي".. شمس البارودي تستعيد ذكرياتها مع حسن يوسف
القوة الضاربة في الهجوم.. التشكيل المتوقع للزمالك أمام بيراميدز
رياضة محلية

القوة الضاربة في الهجوم.. التشكيل المتوقع للزمالك أمام بيراميدز

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الذهب يواصل الانخفاض ببداية تعاملات الخميس
"أجواء متقلبة".. الأرصاد: ارتفاع في الحرارة ورياح مثيرة للأتربة حتى الثلاثاء