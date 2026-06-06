تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، مشروعات مينائي الإسكندرية والدخيلة الجاري تنفيذها ضمن خطة إنشاء ميناء الإسكندرية الكبير، كما ترأس اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة موانئ مصر البحرية.

في إطار تنفيذ توجيهات فخامة رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، وفي إطار متابعة تنفيذ ممر السخنة/الدخيلة اللوجستي المتكامل،

وشهد الوزير، استقبال أرصفة محطة "تحيا مصر" 6 سفن تجارية، بالإضافة إلى شحن إحدى القطارات بالحاويات بمحطة السكك الحديدية RCS داخل محطة "تحيا مصر".

وأكد وزير النقل، أن محطة "تحيا مصر" استقبلت خلال عام 2025 عدد 463 سفينة، بإجمالي حجم تداول تجاوز 800 ألف حاوية مكافئة، بنسبة نمو بلغت 41% مقارنة بالعام السابق.

وأضاف أن النتائج الإيجابية التي حققتها الشركة خلال عام 2025 ساهمت في تعزيز مكانة ميناء الإسكندرية كمحطة محورية للترانزيت في شرق البحر المتوسط، حيث سجلت حركة الترانزيت نحو 40% من إجمالي التداول.

كامل الوزير: خطة متكاملة لتطوير النقل البحري

أشار الوزير، إلى أن الدولة تنفذ خطة متكاملة لتطوير قطاع النقل البحري ترتكز على أربعة محاور رئيسية، تشمل تطوير الموانئ البحرية، وتطوير الأسطول البحري التجاري المصري، وتكوين شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات والخطوط الملاحية العالمية، وإعادة الهيكلة التشريعية والتحول الرقمي وتعظيم سياحة اليخوت.

وفي بداية جولته بمحافظة الإسكندرية، ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة موانئ مصر البحرية، بحضور الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، واللواء نهاد شاهين نائب وزير النقل للنقل البحري، إلى جانب رؤساء الجهات المساهمة وأعضاء مجلس الإدارة.

واستعرض اللواء بحري أ.ح عبدالقادر درويش، رئيس مجلس إدارة الشركة، تقرير مجلس الإدارة عن الفترة من 1 يناير حتى 31 ديسمبر 2025، متضمنًا القوائم المالية المستقلة والمجمعة، والتي تمت مراجعتها من الجهاز المركزي للمحاسبات ومراقب حسابات الشركة.

كما تم عرض الموقف التشغيلي للشركة خلال عام 2025، والذي أظهر استقبال المحطة 463 سفينة بإجمالي تداول تجاوز 800 ألف حاوية مكافئة، بنسبة نمو بلغت 41% مقارنة بالعام السابق، وهو ما أسهم في تعزيز مكانة ميناء الإسكندرية كمحطة رئيسية للترانزيت بشرق البحر المتوسط، حيث بلغت حركة الترانزيت نحو 40% من إجمالي التداول.

وفيما يتعلق بخطط التطوير المستقبلية، أوضح رئيس الشركة الانتهاء من إجراءات طرح وترسية توريد المعدات الرئيسية للمرحلة الثانية على إحدى الشركات، وجارٍ استكمال إجراءات البت والتقييم النهائي للمعدات المعاونة، كما بدأت الشركة دراسة تشغيل محطة البضائع العامة والصب بميناء السخنة.

تفاصيل مشروع محطة شحن القطارات بالحاويات (RCS)

كما استعرض الاجتماع آخر تطورات مشروع محطة شحن القطارات بالحاويات (RCS)، في إطار استراتيجية وزارة النقل لإنشاء محاور لوجستية متكاملة تربط الموانئ البحرية بالموانئ الجافة والبرية عبر شبكة السكك الحديدية، بما يدعم توجه الدولة لترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.

وأشار رئيس الشركة، إلى أنه خلال التشغيل التجريبي للمحطة تم استقبال 169 رحلة قطار بإجمالي 13,592 حاوية مكافئة، بما يعكس كفاءة منظومة التشغيل وجاهزية البنية التحتية للنقل متعدد الوسائط.

وعقب انتهاء أعمال الجمعية وإبراء ذمة مجلس الإدارة، قام وزير النقل بزيارة ميدانية إلى محطة "تحيا مصر"، حيث تفقد أرصفة المحطة التي استقبلت 6 سفن خلال الزيارة، واطلع على حركة تداول الحاويات والبضائع العامة.

كما تفقد محطة السكك الحديدية "RCS"، وشهد أعمال شحن إحدى القطارات بالحاويات، إلى جانب تفقد مخزنين للبضائع.

مشروع إنشاء محطة "تحيا مصر 2" بميناء الدخيلة

بعدها توجه الوزير لتفقد مشروع إنشاء محطة "تحيا مصر 2" متعددة الأغراض على رصيف 100 بميناء الدخيلة، والذي يستهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للتداول والتخزين. ويتكون المشروع من أرصفة بطول 1680 مترًا بعمق يصل إلى 18 مترًا، وبمساحة أرضية تبلغ 1,263,000 متر مربع.

وقد تم الانتهاء من إنشاء الأرصفة وأعمال تحسين التربة والتكريك وجلب الرمال من البحر بالكامل، كما تم توقيع عقد إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة محطة الحاويات برصيف 100 بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية والتحالف العالمي (هاتشيسون – MSC – كوسكو) في عام 2023.

ويجرى حاليًا استكمال إجراءات منح الالتزام لبناء وتطوير وتشغيل وصيانة محطة رورو وبضائع عامة على رصيف 100 لتحالف شركات إيدكس، على رصيف بطول 480 مترًا وظهير خلفي 423 ألف متر مربع.

ويمثل المشروع إضافة مهمة لميناء الإسكندرية، حيث يضيف رصيف رورو جديدًا يعزز منظومة نقل البضائع وسلاسل الإمداد المرتبطة به.

كما تم متابعة تقدم الأعمال في مشروع محطة الصب الجاف بميناء الدخيلة، والذي يستهدف زيادة الطاقة الاستيعابية لتداول وتخزين الحبوب والغلال، وعلى رأسها القمح والذرة وفول الصويا، بطاقة إضافية تقديرية تتراوح بين 6 و7 ملايين طن سنويًا.

وتابع الوزير أعمال تنفيذ حواجز الأمواج لميناء الإسكندرية الكبير، والتي يتم تنفيذها بعدد خمسة حواجز بإجمالي أطوال تصل إلى 7120 مترًا طوليًا، ضمن مشروع تطوير الميناء.

كما تم متابعة الموقف التنفيذي للمنطقة اللوجستية على مساحة تقارب 273 فدانًا، حيث تم البدء في أعمال الردم، وبلغت نسبة تنفيذ المرحلة الأولى (153 فدانًا) نحو 62.7% من إجمالي المشروع.