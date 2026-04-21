محافظ القليوبية يكرم رئيس المنطقة الأزهرية

استقبل الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، بمكتبه بديوان عام المحافظة، فضيلة الشيخ سعيد خضر، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية، وذلك في لقاء تقديري بحضور أسرته، بمناسبة بلوغه السن القانونية للمعاش، وتقديراً لمسيرته الحافلة بالعطاء في خدمة الدعوة والتعليم الأزهري داخل المحافظة.

إشادة بجهوده في دعم التعليم الأزهري

وأعرب المحافظ خلال اللقاء عن خالص شكره وتقديره للجهود التي بذلها الشيخ سعيد خضر خلال فترة توليه رئاسة المنطقة الأزهرية بالقليوبية، مشيداً بالتعاون المثمر بين المحافظة ومؤسسة الأزهر الشريف في نشر الفكر الوسطي، ودعم الأنشطة التربوية والاجتماعية، مؤكداً أن تكريم المخلصين واجب تجاه كل من تفانى في خدمة الوطن والمواطنين.

رسالة امتنان من رئيس المنطقة الأزهرية

ومن جانبه، أعرب الشيخ سعيد خضر عن بالغ امتنانه لهذه اللفتة الكريمة، مؤكداً أن فترة عمله بمحافظة القليوبية كانت محطة اعتزاز في مسيرته المهنية، ومثمناً الدعم المستمر لمنطقة القليوبية الأزهرية، والذي أسهم في تطوير المنظومة التعليمية وتذليل العقبات أمام المعاهد الأزهرية.

درع المحافظة وختام تقديري

وفي ختام اللقاء، قام محافظ القليوبية بتقديم درع المحافظة لفضيلة الشيخ سعيد خضر، متمنياً له دوام التوفيق والصحة والعافية في حياته المقبلة، وذلك في أجواء سادها الود والتقدير لقيمة العلم والعلماء.