استقبل المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، وفدًا رفيع المستوى من الاتحاد الأوروبي برئاسة نيكولاس زايمس، رئيس قسم التجارة والاستثمار، وذلك في إطار دعم العلاقات الاقتصادية وتعزيز التعاون التنموي المشترك.

تعاون موسع في الاستثمار والتنمية المستدامة

وأكد المحافظ، حرص المحافظة على توسيع مجالات التعاون مع الاتحاد الأوروبي، خاصة في قطاعات الاستثمار، والتنمية المستدامة، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تبادل الخبرات في تطوير البنية التحتية والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

الإسكندرية بوابة المتوسط للاستثمار

وأعرب رئيس الوفد عن سعادته بزيارة الإسكندرية، مشيدًا بمقوماتها الاقتصادية وموقعها الاستراتيجي الذي يعزز مكانتها كبوابة رئيسية للتجارة في منطقة البحر المتوسط، مؤكدًا اهتمام الاتحاد الأوروبي بدعم جهود التنمية وتعزيز الشراكة مع القطاعين العام والخاص.

مشروعات جديدة في النقل والطاقة وإدارة المخلفات

واستعرض الجانبان الفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظة، وبحث سبل تنفيذ مشروعات مشتركة، خاصة في مجالات النقل، والطاقة المتجددة، وإدارة المخلفات، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

تنسيق مستمر وتحويل المقترحات إلى مشروعات

واتفق الجانبان على استمرار التنسيق والتواصل، مع دراسة تنظيم لقاءات وورش عمل مشتركة خلال الفترة المقبلة، بهدف تفعيل التعاون وتحويل المقترحات إلى مشروعات ملموسة تسهم في تحسين جودة حياة المواطنين ودعم الاقتصاد المحلي.

حضر اللقاء كل من الدكتورة أميرة يسن نائب المحافظ، ومحمد صلاح السكرتير العام المساعد، وعدد من الملحقين التجاريين بسفارات دول الاتحاد الأوروبي، إلى جانب علاء عز مستشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية.