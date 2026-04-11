شهدت قرية الزنكلون التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية حالة من الذعر بين الأهالي، بعد ظهور عدد من النسانيس على أسطح المنازل بشكل مفاجئ، ما أثار مخاوف واسعة خاصة بين الأطفال والسيدات.

مطاردة فوق الأسطح وإمساك باثنين

وقال عدد من الأهالي إنهم رصدوا 4 نسانيس تتجول أعلى المنازل، حيث تمكنوا من مطاردة اثنين منها والإمساك بهما، بينما فرّ الآخران إلى أماكن غير معلومة حتى الآن، وسط محاولات للسيطرة عليهما.

قفز بين المنازل وحالة هلع

وأضاف الأهالي أن النسانيس كانت تقفز بين أسطح المنازل بسرعة، ما تسبب في حالة من الهلع، خاصة بعد محاولاتها الاقتراب من بعض الأطفال، الأمر الذي دفع السكان لمطاردتها والإمساك بها.

رواية أحد الأهالي

وفي سياق متصل، أوضح أحد سكان القرية أن أحد الأهالي كان قد اشترى نسناسًا لابنه، إلا أنه هرب لاحقًا، مرجحًا أن تكون هذه الحيوانات من نفس المصدر.

مناشدات بالتدخل السريع

وناشد الأهالي الجهات المختصة بسرعة التدخل لضبط النسانيس الهاربة، مؤكدين أنها تمثل خطرًا على الأطفال نظرًا لقدرتها على القفز والتنقل بين الأسطح، مما يثير القلق داخل القرية.