نعت هيئة قناة السويس، برئاسة الفريق أسامة ربيع، وأعضاء مجلس إدارتها، وجموع العاملين بها وبشركاتها، ببالغ الحزن والأسى، اللواء بحري أ ح محمود حاتم القاضي، رئيس مجموعة شركات كادمار للملاحة، وأحد أبرز قيادات قطاع النقل البحري في مصر والمنطقة العربية.

وأعرب أسامة ربيع، رئيس الهيئة، عن خالص تعازيه في رحيل شخصية بارزة لعبت دورًا مهمًا في دعم وتطوير صناعة النقل البحري، مشيرًا إلى أن الفقيد كان من الأعمدة الرئيسية التي ساهمت في تعزيز منظومة الملاحة البحرية، من خلال مسيرة مهنية حافلة بالعطاء والعمل الوطني.

مسيرة حافلة بالعطاء في قطاع الملاحة

امتدت إسهامات محمود حاتم القاضي لسنوات طويلة، حيث شغل منصب مؤسس ورئيس غرفة ملاحة الإسكندرية سابقًا، إلى جانب كونه نائب رئيس الاتحاد العربي لغرف الملاحة، وهو ما جعله أحد الأسماء المؤثرة في تطوير هذا القطاع الحيوي.

وأكدت هيئة قناة السويس أن الفقيد كان نموذجًا يُحتذى به في الالتزام والاجتهاد، وتمتع بسيرة طيبة وحسن خلق، فضلًا عن إيمانه بأهمية العمل المؤسسي وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية بقطاع النقل البحري.

دعم الشراكة الوطنية وتطوير القطاع

لعب الراحل دورًا بارزًا في تعزيز الشراكة بين شركات الملاحة وهيئة قناة السويس، إضافة إلى تعاونه المستمر مع مؤسسات الدولة المختلفة، بما أسهم في دفع جهود تطوير قطاع النقل البحري وتحقيق التكامل بين أطرافه.

واختتمت الهيئة بيانها بالدعاء للفقيد بالرحمة والمغفرة، وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان، مؤكدة أن بصماته ستظل حاضرة في مسيرة تطوير النقل البحري في مصر والمنطقة العربية.





