أجرى الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، اليوم الخميس، جولة ميدانية بميناء الإسكندرية، لمتابعة انتظام أعمال الفحص والرقابة، والوقوف على معدلات الأداء وسرعة الإفراج عن الرسائل الغذائية، بما يضمن تحقيق التوازن بين الرقابة الصارمة وانسيابية حركة التجارة الدولية.

تكامل مؤسسي لتأمين سلاسل الإمداد

استقبل اللواء بحري إيهاب صلاح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، رئيس هيئة سلامة الغذاء، حيث جرى التأكيد على تطوير منظومة العمل بالتعاون مع جميع الجهات لتأمين سلاسل الإمداد ودعم استقرار الأسواق المصرية.

وشددت إدارة الميناء على الالتزام بالمعايير الدولية، مؤكدة أن ميناء الإسكندرية يعمل على مدار 24 ساعة يوميا وطوال أيام الأسبوع لتعزيز حركة الصادرات والواردات، باعتباره مرفقا استراتيجيا.

محطة "تحيا مصر" والتحول الرقمي

وتفقد الدكتور الهوبي أعمال الفحص بمحطة "تحيا مصر" ومباني الفحص المشترك، مؤكداً أن تقليل زمن الإفراج يتطلب استكمال ميكنة الإجراءات وتكامل قواعد البيانات بين الجهات المعنية.

وبحث رئيس الهيئة سبل تعزيز التعاون المشترك لتسريع إجراءات تداول الرسائل الغذائية، ورفع كفاءة التنسيق بين الجهات العاملة بالميناء، بما يسهم في تقليل زمن الإفراج وتحقيق أعلى مستويات الانضباط التشغيلي.

وشملت الجولة تفقد أعمال الفحص بمحطة "تحيا مصر"، إلى جانب المرور على مباني الفحص المشترك ومناطق تداول وتخزين الأغذية، حيث أشاد بمستوى الأداء ومعدلات الإنجاز، مؤكدًا أهمية الاستمرار في تطوير الأداء الميداني.

وبحث رئيس الهيئة مع فريق العمل سبل رفع كفاءة التنسيق الميداني، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وترسيخ دور الهيئة كشريك فاعل في دعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال.

تنمية القدرات البشرية

وخلال لقاءات مع المفتشين والعاملين بمكاتب الهيئة، أشاد الهوبي بالالتزام بالمعايير المعتمدة، مشددًا على أهمية الاستثمار في تنمية القدرات البشرية وتطوير مهارات الكوادر الشابة.

وأوضح أن المنظومة الرقابية الحديثة القائمة على تحليل المخاطر تسهم بشكل مباشر في تعزيز تنافسية المنتجات الغذائية المصرية في الأسواق العالمية.

واختتم رئيس الهيئة جولته بالتأكيد على مواصلة تنفيذ خطط التطوير المؤسسي، بما يدعم مستهدفات التنمية الشاملة ويعزز ثقة المستهلك في سلامة الغذاء المتداول عبر المنافذ الحيوية.