استجاب إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، لدعوة أهالي وادي فيران التابع لمدينة أبورديس، حيث عقد لقاءً موسعًا مع المواطنين، اليوم الخميس، للاستماع إلى مطالبهم ومشكلاتهم على أرض الواقع، في إطار تعزيز التواصل المباشر مع الأهالي.

مناقشة مطالب الأهالي

وجلس المحافظ على الأرض وسط الأهالي، وتناول اللقاء عددًا من الملفات المهمة، وفي مقدمتها تقنين أوضاع الأراضي، الذي يمثل أولوية لقطاع كبير من المواطنين، وسط مطالب بتسهيل الإجراءات وتسريع البت في الطلبات المقدمة.

انفراجة مرتقبة في التقنين

أكد المحافظ وجود انفراجة قريبة في ملفات التقنين، خاصة للحالات التي صدرت بشأنها أحكام، مشددًا على أهمية استكمال المستندات المطلوبة والتعاون مع الجهات القضائية لإثبات الجدية وحسن النية.

نجاح منظومة الحماية من السيول

أشار المحافظ إلى أن الدولة نجحت خلال السنوات الأخيرة في تنفيذ مشروعات الحماية من السيول، ما ساهم في تقليل المخاطر التي كانت تتعرض لها المناطق الجبلية، مؤكدًا استمرار تطوير هذه المنظومة.

لقاءات دورية لحل المشكلات

شدد المحافظ على أهمية استمرار هذه اللقاءات بشكل دوري، لضمان سرعة الاستجابة لمطالب المواطنين، والعمل على تلبية احتياجاتهم وفق الإمكانيات المتاحة.