قبل شم النسيم.. ضبط كميات من الفسيخ الفاسد في حملة بالمنيا

أثار نفوق حمار في السويس صعقا بالكهرباء غضب المواطنين، وذلك نتيجة عبوره فوق كابل مكشوف طالته مياه الأمطار التي أغرقت الشوارع خلال الساعات الماضية.

الواقعة حدثت بمدينة السلام 1، إذ مر بائع متجول بعربة كارو يدفعها الحمار، وأثناء ذلك دعس كابل كهرباء مكشوف ممتد بعرض الطريق أمام المدرسة القومية الجديدة.

وقال حمدي صديق من سكان المدينة وأحد الشهود العيان إن عمال تابعين لمقاول ينفذ مدرسة جديدة، مدوا كابل كهربائي بطريقة غير قانونية من أحد أعمدة الإنارة، وجرى إخفاء السلك أسفل كومة من الرمال، وحين غرقت الأرض بالمياه أصبح المجال المحيط مصدر للكهرباء الأمر الذي يشكل خطراً على المارة والمركبات.

وأضاف حمدي صديق أن العمال سحبوا السلك من مكانه عقب نفوق الحيوان، لإزالة آثار الواقعة التي اغضبت المواطنين، خاصة أنه قد يؤدي ذلك إلى خسائر أكبر في الأرواح مع احتمالية تعرض المواطنين أو الأطفال لنفس الخطر، لاسيما مرور عشرات الأطفال يوميا من الطريق للوصول إلى المدرسة، وكاد يصيبهم لولا نفوق الحمار وانتباه المواطنين لذلك واكتشاف امر الكابل الكهرباء الممدود بطريقة غير قانونية.

الحادث أثارت غضب الأهالي كونها ليست الأولى التي تخلف ورائها نفوق حيوانات، ففي نهاية فبراير الماضي خلال أيام شهر رمضان نفق 9 كلاب صعقا بالكهرباء حين مروا بجوار أعمدة إنارة في حيي السويس وفيصل امتد حولها مجال كهربي فوق مياه المطر.