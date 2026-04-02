محافظ جنوب سيناء يشهد فعاليات سباق الهجن بوادي مجرح

كتب : رضا السيد

04:29 م 02/04/2026
    محافظ جنوب سيناء يشهد فعاليات السباق
    المحافظ يشهد فعاليات الختام
    فعاليات سباق الهجن
    فعاليات السباق
    سباق الهجن بنويبع
    اهداء الدرع
    أشواط السباق
    تسليم الكأس
    سباق الهجن
    السباق

انطلقت اليوم الخميس، فعاليات سباق الهجن في نسخته الخامسة عشرة، والذي أقيم بنادي الهجن بوادي مجرح بمدينة نويبع، وذلك في إطار احتفالات محافظة جنوب سيناء بالذكرى السابعة والثلاثين لاسترداد مدينة طابا والعيد القومي للمحافظة.

المحافظ يشهد فعاليات الختام

وشهد اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، فعاليات الشوط النهائي للسباق، وسط أجواء احتفالية تعكس روح التراث الأصيل لأهالي سيناء.

وحضر فعاليات الختام الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء عبد الرحمن بهاء الدين، رئيس مدينة نويبع، ومحمد فتحي، مدير مديرية الشباب والرياضة، وعيد حمدان، رئيس الاتحاد المصري للهجن والقبائل العربية، وصالح محمد، رئيس نادي الهجن بنويبع، وعدد من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ومشايخ وعواقل القبائل العربية.

تنظيم السباق احتفالا بالعيد القومي

وقال صالح محمد، رئيس نادي الهجن بنويبع، إنه جرى إقامة هذا السباق احتفالا بالعيد القومي للمحافظة، هدف عكس التراث السيناوي، لما له من أهمية بالغة لدى القبائل البدوية، وذلك تحت رعاية محافظ جنوب سيناء، بالتعاون مع الاتحاد المصري لسباقات الهجن والقبائل العربية، ووزارة الشباب والرياضة ممثلة في مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة.

وأوضح رئيس النادي، أن السباق تضمن شوطين أساسيين هما شوط التصفيات والنهائي، وخمسة أشواط فرعية هم " اللبانة، الحج، الماراثون، الثنايا، الرباع"، مشيرا إلى أن التصفيات النهائية جرت على شوطي اللبانة و الماراثون.
وأكد أنه شارك في السباق كافة القبائل البدوية من مدن " دهب،كاترين، نويبع، شرم الشيخ، طور سيناء، أبوزنيمة، أبورديس، رأس يدر"، لافتا إلى أن قبيلة المزينة بمدينتي نويبع وشرم الشيخ فازت في الشوطين النهائيين.

تسليم الجوائز

وفي ختام الفعاليات، سلم محافظ جنوب سيناء، الجوائز المالية والهدايا للفائزين في السباق، مؤكدًا دعمه الكامل لرياضة بوجه عام، ورياضة الهجن بشكل خاص، باعتبارها جزءًا أصيلًا من التراث السيناوي البدوي، وركيزة هامة في دعم السياحة الثقافية والتراثية

ووجه محافظ جنوب سيناء، بضرورة رفع كفاءة المنصة بنادي هجن نويبع، والعمل على تطوير البنية التحتية للنادي، مع وضع سباقات الهجن على خريطة السياحة العالمية، من خلال تنظيم فعاليات وسباقات استعراضية سياحية تساهم في جذب السائحين، وتعظيم الاستفادة الاقتصادية، بما يدعم تطوير هذه الرياضة العريقة ويحقق عائدًا تنمويًا للمجتمع المحلي.

ومن جانبه، وجه عيد حمدان، رئيس الاتحاد المصري لسباقات الهجن، الشكر لمحافظ جنوب سيناء على دعمه واهتمامه المتواصل برياضة الهجن، مؤكدًا أن هذا الدعم يسهم في تطوير هذه الرياضة وتعزيز مكانتها على المستويين المحلي والدولي.

كما قام المشايخ والعواقل بإهداء المحافظ هدية تذكارية رفيعة المقام فى التراث البدوى وهى العباءة البدوية، تقديرا لجهوده فى دعم رياضة الهجن.

