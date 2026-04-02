مصرع طفل تعرض لصعق كهربائي في بني سويف

كتب : حمدي سليمان

04:36 م 02/04/2026

لقي طفل مصرعه في حادث مأساوي، إثر تعرضه لصعق كهربائي من ماكينة طحن الغلال، أثناء سيره في أحد شوارع قرية بني حلة التابعة لمركز سمسطا جنوب بني سويف، ما أدى إلى وفاته في الحال متأثرًا بإصابته.

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من مستشفى سمسطا المركزي، بوصول "عبد الرحمن ر. م."، 15 عامًا، مقيم بقرية بني حلة التابعة لدائرة المركز، جثة هامدة، إثر تعرضه لصعق كهربائي نتيجة ملامسته لماكينة طحن الغلال.

نقل الجثة واتخاذ الإجراءات القانونية

جرى نقل جثمان الطفل إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، التي باشرت أعمالها للوقوف على ملابسات الواقعة، وبيان ما إذا كان هناك شبهة إهمال من عدمه، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

