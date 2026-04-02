خيم الحزن على أهالي قرية السنباط التابعة لمركز الفيوم، إثر وقوع حادث مأساوي راح ضحيته شاب في العقد الثالث من عمره، لقى مصرعه اليوم الخميس صعقاً بالكهرباء أثناء تأدية عمله، بالتزامن مع موجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة التي تشهدها البلاد.

تفاصيل الواقعة

بدأت الواقعة بتلقي اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمود أبو بكر، مأمور قسم شرطة مركز الفيوم، يفيد بمصرع شاب يدعى "عمر عطية بكر" (33 عاماً)، يعمل بمهنة بناء، نتيجة تعرضه لصعق كهربائي داخل موقع عمله.

وانتقل اللواء أحمد عبيد، مساعد مدير أمن الفيوم، إلى موقع الحادث، حيث أشرف على نقل جثمان المتوفى إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف النيابة العامة.

التحريات: "كابل مكشوف" وأمطار

كشفت التحريات التي قادها العقيد معتز اللواج، مفتش مباحث مركز الفيوم، وبإشراف اللواء محمد العربي، مدير إدارة البحث الجنائي، أن المتوفى كان يعمل برفقة شقيقه في تشييد منزل ملك المواطن "عطية عبد العال".

وأوضحت التحقيقات أنه أثناء قيام العامل بتعلية حوائط الدور الثالث، لامست يده كابلاً كهربائياً مكشوفاً ممتداً من أحد الأعمدة الملاصقة للمنزل، وقد ساهمت تجمعات مياه الأمطار الغزيرة المحيطة بالموقع في سرعة حدوث الصعق، مما أدى لوفاته في الحال قبل محاولة إسعافه.

إجراءات قانونية

أسفرت المداهمة الأمنية عن إلقاء القبض على صاحب المنزل، حيث تبين قيامه بأعمال البناء دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة. تم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على نيابة مركز الفيوم، قررت تصريح دفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية، مع استمرار التحقيقات.



تُعد هذه الحالة هي الثانية التي تشهدها المحافظة جراء تقلبات الطقس، حيث لقى شاب آخر في العقد الثاني من عمره مصرعه بقرية "المظاطلي" بمركز طامية، إثر سقوط ألواح خشبية تطايرت من سطح منزل بفعل الرياح أثناء استقلاله دراجة بخارية.