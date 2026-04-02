نواف سلام: قرار الحرب والسلم يجب أن يبقى بيد الدولة

كتب : وكالات

01:13 م 02/04/2026

نواف سلام

أكد رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، أن قرار الحرب والسلم يجب أن يبقى حصراً بيد الدولة، مشددًا على ضرورة تجنيب لبنان مزيدًا من الخسائر في ظل التصعيد الحالي.

وقال سلام إن الحكومة لن تدخر جهدًا لحشد الدعم العربي والدولي لمواجهة التحديات الراهنة، في وقت تشهد فيه المنطقة توترًا متزايدًا.

وأشار إلى أن مواقف المسؤولين الإسرائيليين وتحركات الجيش تعكس نية للتوسع داخل الأراضي اللبنانية، بما في ذلك الحديث عن إقامة مناطق عازلة، محذرًا من خطورة هذه التوجهات.

وأضاف أن النازحين في لبنان هم الأكثر تضررًا من الحرب، رغم أنهم لم يكونوا طرفًا في اندلاعها، مؤكدًا ضرورة مراعاة أوضاعهم الإنسانية.

ودعا إلى الابتعاد عن خطاب التخوين والكراهية في الداخل، مشددًا على أهمية الحفاظ على الوحدة الوطنية في هذه المرحلة.

