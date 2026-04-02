أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار جهود الأجهزة التنفيذية في تكثيف الحملات الرقابية على المحال والمنشآت التجارية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، للتأكد من الالتزام بمواعيد الغلق الرسمية، وذلك في إطار خطة الدولة لترشيد استهلاك الطاقة وإعادة الانضباط إلى الشارع.

تشميع 34 محلًا مخالفًا واتخاذ الإجراءات القانونية

وأشار المحافظ إلى تلقيه تقريرًا من غرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بإشراف اللواء أحمد حسني مستشار المحافظ، تضمن نتائج الحملات الأخيرة، والتي أسفرت عن تحرير محاضر وتشميع 34 محلًا مخالفًا لقرارات الغلق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

تنفيذ الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية

وأوضح اللواء محمد علوان أن الحملات نُفذت بالتنسيق بين الوحدات المحلية والأجهزة الأمنية والجهات المختصة، وشملت المرور على عدد من الشوارع الرئيسية والمناطق الحيوية، لرصد المخالفات والتعامل الفوري معها.



متابعة لحظية عبر مركز السيطرة



وأكد محافظ أسيوط أن المتابعة تتم بشكل مستمر ولحظي من خلال مركز السيطرة، بما يضمن سرعة رصد المخالفات واتخاذ قرارات حاسمة تجاهها، مشددًا على جدية الدولة في تطبيق القانون وتحقيق الانضباط.

تكليفات لرؤساء المراكز بمواصلة الحملات

وأضاف المحافظ أن رؤساء المراكز والأحياء مكلفون بمواصلة تنفيذ الحملات اليومية دون تهاون، والتصدي لكافة صور المخالفات، خاصة ما يتعلق بعدم الالتزام بمواعيد الغلق، تحقيقًا للصالح العام.

دعوة المواطنين للإبلاغ عن المخالفات

ولفت اللواء محمد علوان إلى أهمية تعاون المواطنين مع الأجهزة التنفيذية، داعيًا إلى الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الخط الساخن (114)، أو الأرقام الأرضية: 0882135858 – 0882135727، أو من خلال الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، مؤكدًا أن غرفة العمليات تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي الشكاوى والتعامل معها فورًا.